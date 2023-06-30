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Sezonun transfer bombası patladı! Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan Beşiktaş'ta buluşuyor... Şenol Güneş ikna etti bile

30.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği hız kazanırken, geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre; Siyah-Beyazlı ekip milli yıldızlar Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. İşte detaylar...

Sezonun transfer bombası patladı! Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan Beşiktaş'ta buluşuyor... Şenol Güneş ikna etti bile
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Geçtiğimiz sezonu topladığı 78 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, özellikle Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinin ardından yakaladığı müthiş ivmeyi yeni sezonda da sürdürerek şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, transfer temaslarına da devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilirken, geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Burak YIlmaz'ın Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kariyerini sürdüreceği öğrenilmişti.

GÜNEŞ, İKNA ETTİ

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Hürriyet'in haberine göre; Şenol Güneş, yardımcı antrenör Burak Yılmaz'dan sonra Bursaspor'dan eski talebesi Ozan Tufan ile A Milli Takım'da birlikte çalıştığı Yusuf Yazıcı'yı siyah beyazlı takıma gelmeye ikna etti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

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Bursaspor'da görev yaptığı 2014-15 sezonunda Şenol Güneş güvendiği Ozan Tufan'a 46 maçta şans verirken o zaman 19 yaşında olan genç futbolcu da 3 gol, 9 asistle yıldızlaşıp 7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Şu sıralar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen tecrübeli futbolcu, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile yeniden doğma şansını kaçırmak istemiyor.

TRABZONSPOR'DA UMDUĞUNU BULAMADI

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Beşiktaş ile ismi anılan diğer bir yıldız ise Yusuf Yazıcı... Fransız devi Lille'deki başarılı performansının ardından CSKA Moskova'ya giden ve buradan da eski takımı Trabzonspor'a dönen Yazıcı, Karadeniz ekibinde umduğunu bulamazken, Beşiktaş ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

2024 yazında Lille Kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş yönetimi 3 yıllık kontrat imzalatacağı öne sürüldü.


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