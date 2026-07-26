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Sezonun uğurunu ellerinde tuttu! Sayılı gün kala heyecan yarattı

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçı Nejat Demircan, palamudun yavrusu olarak bilinen sezonun ilk vonozunu avladı. Balıkçılar arasında bereket ve bolluğun habercisi olarak kabul edilen ilk vonozun yakalanması, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde umutları artırdı.

Sezonun uğurunu ellerinde tuttu! Sayılı gün kala heyecan yarattı

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan balıkçı Nejat Demircan, palamudun yavrusu olarak bilinen sezonun ilk vonozunu avladı. Balıkçılar arasında bereket ve bolluğun habercisi olarak kabul edilen ilk vonozun yakalanması, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde umutları artırdı. Karadeniz'de yeni av sezonu öncesinde denize açılan Ayancıklı balıkçı Nejat Demircan'ın ağına palamudun yavrusu olarak bilinen vonoz takıldı. Sezonun ilk vonozunu yakalayan Demircan, vonozu yeniden denize bırakarak balığın büyüyerek gelecek sezonlara katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Sezonun uğurunu ellerinde tuttu! Sayılı gün kala heyecan yarattı 1

YENİ SEZONUN UĞURU

Balıkçılar arasında, sezon öncesinde yakalanan ilk vonozun yeni av sezonunda bereket, bolluk ve bol kazanç getireceğine inanılıyor. Bu nedenle ilk yakalanan balık yalnızca bir av olarak değil, aynı zamanda yeni sezonun uğuru olarak görülüyor.
Karadeniz'de son günlerde ilk palamutların görülmeye başlanması da balıkçılar arasında heyecan oluştururken, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde beklentileri yükseltti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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