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Shades of Blue’nun ikinci sezonu başlıyor

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SİNEMA TV  | 02.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

Aldığı rüşvetlerle kızına iyi bir hayat sunmaya çalışan ama işin sonunda kontrolü kaybederek FBI’la iş birliği yapmak zorunda kalan bir dedektifin mücadelesi “Shades of Blue”, 2. sezonuyla bugünden itibaren her pazartesi saat 20.30’da Foxcrime’da.

Shades of Blue’nun ikinci sezonu başlıyor

Jennifer Lopez ve Ray Liotta’yı başrollerde buluşturan Shades of Blue, ikinci sezonuyla bugünden itibaren ekranlarda.

Kirli işlere bulaşmış bir grup polisle iş birliği yapan New York’lu dedektif Harlee Santos, rüşvetlerden payını almaktadır. Bekar bir anne olan Harlee’nin tek amacı ise kızına iyi bir hayat ve parlak bir gelecek sunabilmektir. Ancak kaçınılmaz olan yaşanır ve Harlee yakayı ele verir. FBI tarafından iş birliği yapmaya zorlanan ve diğer ortaklarına karşı bilgi toplaması istenen dedektif, bir yandan kızı için çabalamaya devam ederken bir yandan da ihanet ve sadakat arasındaki ince çizgiyi bulmaya çalışacaktır.

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Başrolünde Jennifer Lopez’i izlediğimiz “Shades of Blue”, 2. sezonuyla 2 Eylül’den itibaren her pazartesi saat 20.30’da Foxcrime’da.


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Anahtar Kelimeler:
Shades of Blue jennifer lopez Ray Liotta

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