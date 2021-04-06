Shakhtar'dan, Allahyar için Fenerbahçe'ye müthiş teklif

Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Sarı-Lacivertliler, birçok talibi olan 3 futbolcusundan astronomik bir geliri kasasına koymak için girişimlerini sürdürüyor. İşte yaşanan gelişmeler...

40 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE GELİR

Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket etmesi beklenen yönetimin 40 milyon eurodan fazla transfer geliri beklediği ifade edildi. Fenerbahçeli bazı futbolculara resmi teklif ulaştı.

ALLAHYAR İÇİN 8 MİLYON EURO

Skorer'in haberine göre, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Shakhtar'ın genç futbolcu için 8 milyon euroyu (76 milyon TL) gözden çıkardığı vurgulandı. Bu rakam genç futbolcunun kariyerinde rekor bir bonservis.

FENER'LE LİGDE 1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Fenerbahçe'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. 750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.