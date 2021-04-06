SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Shakhtar'dan, Allahyar için Fenerbahçe'ye müthiş teklif

Shakhtar'dan, Allahyar için Fenerbahçe'ye müthiş teklif

06.04.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Shakhtar Donetsk'in Allahyar Sayyadmanesh için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Leicester City'nin talip olduğu Attila Szalai için 25, yine Premier Lig'den talipleri olan Ozan Tufan'ı ise en az 20 milyon eurodan satmayı düşünüyor.

Shakhtar'dan, Allahyar için Fenerbahçe'ye müthiş teklif

Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Sarı-Lacivertliler, birçok talibi olan 3 futbolcusundan astronomik bir geliri kasasına koymak için girişimlerini sürdürüyor. İşte yaşanan gelişmeler...

40 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE GELİR

Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket etmesi beklenen yönetimin 40 milyon eurodan fazla transfer geliri beklediği ifade edildi. Fenerbahçeli bazı futbolculara resmi teklif ulaştı.

ALLAHYAR İÇİN 8 MİLYON EURO

Skorer'in haberine göre, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Shakhtar'ın genç futbolcu için 8 milyon euroyu (76 milyon TL) gözden çıkardığı vurgulandı. Bu rakam genç futbolcunun kariyerinde rekor bir bonservis.

FENER'LE LİGDE 1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Fenerbahçe'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. 750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.

17 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

Ukrayna ekibinde bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol, iki asist kaydeden ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazandı.

OZAN TUFAN İÇİN EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için EURO 2020'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ı en az 20 milyon euroya satmayı hedefliyor.

SZALAI'YE LEICESTER TALİP

Fenerbahçe'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi.

FENER 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Macar basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
allahyar 8m euro mu
Atila Szalai satılık değil adamı zor bulduk zaten onu satan Fenerbahçeyi satar buna taraftar asla izin vermez.ozan satılabilir sıkıntı yok ortasahada adam bol.Sayyadmanesh iyi olur onuda satsınlar farketmez zaten 2 tane adam gibi forvet alınacak sezon sonuna kadar bekleyelim.
kesin öyledir

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı

Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı

Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı

Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı

Emre, futbolcusundan özür diledi

Emre, futbolcusundan özür diledi

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İşte Fatih Terim'i yıkan olay

İşte Fatih Terim'i yıkan olay

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

Diğer Haberler

Shakhtar'dan, Allahyar için Fenerbahçe'ye müthiş teklif

F.Bahçe'ye transferden 40 milyon euro

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

İrfan Can Kahveci'den olay gol sevinci!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı

Emre, futbolcusundan özür diledi

Fenerbahçe ile yayıncı gerilimi sürüyor

Fenerbahçe ile yayıncı gerilimi sürüyor

Fazıl Say'dan bir Fenerbahçe paylaşımı daha

Fazıl Say'dan bir Fenerbahçe paylaşımı daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.