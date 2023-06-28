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Shakira Pique’nin ihaneti hakkında ilk kez konuştu! O itirafı gündem oldu

28.06.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanyol futbolcu Gerard Pique ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu. 12 yıllık aşkları Gerard Pique’nin ihaneti yüzünden bitti ve 2 oğullarıyla kurdukları yuva dağıldı. Gündemden düşmeyen ihanetin arka yüzü hakkında itiraflar yine sosyal medyayı salladı.

Shakira Pique’nin ihaneti hakkında ilk kez konuştu! O itirafı gündem oldu

Dünyaca ünlü iki yıldız Shakira ve Gerard Pique, 12 yıldır birlikteydi. Bu mutlu birlikteliklerinden iki de oğlu olan çiftin, son dönemde yaşadıkları magazin gündemine oturdu. Pique'nin Shakira'yı Clara Chia ile birlikteliği sonrası Shakira çocuklarını da alarak ABD'ye yerleşti.

Kısa bir süre önce Gerard Pique’nin Clara Chia ile evlenme planları yaptığı ve yakında nişanlanacağı haberleri duyuldu.

aldatma

ABD’deki yeni hayatına yelken açan ve adı ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la anılan Shakira ise bu konuda suskunluğunu bozmamıştı. Ancak yıldız şarkıcının People dergisinin İspanya baskısına verdiği röportaj bir kez daha ortalığı karıştırdı.

Shakira Pique 1

Shakira, Pique'nin kendisini aldattığını babası hastanede yatarken öğrendiğini ve yıkıldığını söyledi. 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in düşüp ciddi biçimde yaralandığını anlatan Shakira, "Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu. Babam yoğun bakımda yatarken ben de aldatıldığımı öğreniyordum" dedi.

Shakira Pique 2

Hayatının bu en zorlu döneminde, en iyi arkadaşı olarak gördüğü babasının yanına gidip tavsiye alamamanın ne kadar acı verici olduğunu da söyleyen Shakira, "Ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu" ifadelerini kullandı.

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