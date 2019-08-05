Shameless ve Ray Donovan’ın yayın tarihleri belli oldu

Uzun soluklu diziler olan Shameless ve Ray Donovan’ın yeni sezonlarının başlangıç tarihleri belli oldu. Fiona Gallagher karakterini canlandıran Emmy Rossum’un diziden ayrılmasından sonra Shameless’in geleceğinin ne olacağı merak ediliyordu. Fiona’sız evdeki düzeni sağlama ve sarhoş baba Frank’e sahip çıkma işi Debbie’ye kalıyor. Yeni sezon, 3 Kasım 2019’da sevenleriyle buluşacak.

Showtime’ın uzun soluklu bir diğer dizisi Ray Donovan da, yedinci sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Donovan bu sezonda eski hayatıyla, aile babası olmak arasında gel gitler yaşayacak.

Çocuk programları yapan Jeff Pickles’ın hayatını konu alan Kidding dizisinden de sevindirici gelişmler var. Jim Carrey’in başrolünü üstlendiği dizi yeni sezon onayını aldı.