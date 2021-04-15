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Sharon Johal dört yıl boyunca ırkçılığa uğradığını itiraf etti

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint asıllı oyuncu Sharon Johal, başrolünü üstlendiği Neighbours (Komşular) dizisinin setinde dört yıl boyunca ayrımcılığa ve ırkçılığa uğradığını söyledi. Rol aldığı diziden ani bir kararla ayrılan ünlü oyuncu, set içerisinden kendisinden “Siyah olan veya öteki” diyerek bahsedildiğini iddia etti.

Sharon Johal dört yıl boyunca ırkçılığa uğradığını itiraf etti

10 yıldan uzun süredir ekranlarda boy göstermeye devam eden Neighbours (Komşular) dizisi yayınlanmayı sürdürüyor. Hint kökenli olan 33 yaşındaki popüler oyuncu bu dizide Dipi Rebecchi karakterine hayat veriyordu. Geçen ay ani bir kararla diziden ayrılan Sharon Johal, hayranlarını büyük bir üzüntüye boğmuştu. Ayrılığın arkasındaki neden ilk kez ortaya çıktı.

Sharon Johal, 2017 yılından itibaren rol aldığı dizinin çekimlerinde Hint kökenli olması ve teninin beyaz olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını, ırkçılığa hedef olduğunu açıkladı. Johal, “Neighbours’ta rol aldığım dört yıl boyunca dizinin bir başka kadrosunun mobbingine uğradım. Teni beyaz olmayan insanları kastederken ve Hint kökenli kişilere atıfta bulunurken ‘onlardan biri’ olduğumu söylüyorlardı." diyerek durumu açıkladı.

‘DÖRT YIL BOYUNCA IRKÇILIĞA UĞRADIM’

johal

Çekimlerin ilk zamanlarında meslektaşlarından birine ‘sizler’ kelimesiyle neyi kasttetiğini sorduğunu ifade eden Johal, “Bana Hintlileri kastettiklerini açıkladı. Benim ve eşimin arkasından ‘siyah olan’ diye bahsediyorlardı. Aslında dizi ekibinde azınlıkları desteklemek için perde arkasında çalışan birçok insan vardı. Ama bu üzücü anlarda bana destek olmadılar.” dedi.

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