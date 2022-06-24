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Sharon Stone ilk defa açıkladı! "Dokuz kez düşük yaptım"

24.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Sharon Stone, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Stone, hayatı boyunca dokuz defa düşük yaptığını açıkladı.

Sharon Stone ilk defa açıkladı! "Dokuz kez düşük yaptım"

1992 yapımı "Temel İçgüdü" filminde canlandırdığı karakter ile bir döneme damgasını vuran oyuncu Sharon Stone (64), People Dergisi'nin dansçı Peta Murgatroyd ile alakalı röportajı hakkında yorumda bulundu.

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Ukrayna asıllı Maksim Chmerkovskiy ile evli olan Murgatroyd, düşük yaptığını ve o zor anlarda eşinin yanında olamadığı, Kiev'de bulunduğu için ne kadar büyük bir üzüntü duyduğunu itiraf etmişti.

"DOKUZ KEZ DÜŞÜK YAPTIM"

Bunun üzerine kadınlara uygulanan haksızlığa dikkat çeken Stone, hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını da açıkladı.
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Konuyla ilgili konuşan Sharon Stone, "Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim." ifadelerini kullandı.
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"BU KÜÇÜK BİR ŞEY DEĞİL"

Ünlü oyuncu, "Bu küçük bir şey değil. Fiziksel ve duygusal olarak yalnız göğüs germemiz gereken bir şeymiş gibi hissettiriliyoruz ve bunda da bir başarısızlık hissi oluyor." dedi.

Üç çocuk evlat edinen Stone, "Quinn Kelly", "Laird Vonne" ve "Roan Joseph"ı büyütmüştü.

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Sharon Stone
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