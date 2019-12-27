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  4. Sharon Stone son haliyle olay oldu! Sıfır makyaj

Sharon Stone son haliyle olay oldu! Sıfır makyaj

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Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone makyajsız ve bakımsız haliyle görüntülendi. Sharon Stone son haliyle olay oldu.

Sharon Stone son haliyle olay oldu! Sıfır makyaj

Rol aldığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle yıllarca beklediği şöhrete kavuşan Sharon Stone hala mesleğindeki başarısını sürdürüyor. 61 yaşındaki Stone önceki gün Beverly Hills'te bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı.

Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Yüzünde bir gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı.

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Stone, bir yandan manikür ve pedikür yaptırırken bir yandan da usta masajcılar sayesinde boynunu rahatlattı.

İşlemler bittikten sonra da aracına binerek evinin yolunu tuttu.

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