Sharon Stone son haliyle olay oldu! Sıfır makyaj

Rol aldığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle yıllarca beklediği şöhrete kavuşan Sharon Stone hala mesleğindeki başarısını sürdürüyor. 61 yaşındaki Stone önceki gün Beverly Hills'te bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı.

Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Yüzünde bir gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı.

Stone, bir yandan manikür ve pedikür yaptırırken bir yandan da usta masajcılar sayesinde boynunu rahatlattı.

İşlemler bittikten sonra da aracına binerek evinin yolunu tuttu.

