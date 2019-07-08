Shaun The Sheep animasyonunun devam filmi Shaun The Sheep: Farmageddon’dan yeni posterler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Shaun the Sheep: Farmageddon’dan yeni karakter afişleri

Hazırlanan afişlerin Netflix’in çok sevilen dizisi Stranger Things’ten ilham alındığı bariz şekilde fark edilebiliyor. Afişlerde dizinin sloganı dedğiştirilerek "Yeni gelen kişi her şeyi değiştirebilir" şeklinde kullanılmış.

Shaun The Sheep Movie: Farmageddon'da son derece sakin olan Mossingham kasabasının üzerinde bir anda ne olduğu bilinmeyen ışıkların ortaya çıkmasıyla gerçekleşen olaylar silsilesi konu ediliyor.

İlk filmde de olduğu gibi Will Becher ile Richard Phelan ikilisi yönetmen koltuğunu paylaşıyor. Filmin senaryosu Mark Burton ve Nick Park ikilisinin kakeminden çıktı.