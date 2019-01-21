Shazam!’dan yeni tanıtım yayımlandı

Aquaman ile yakaladığı gişe başarısını devam ettirmek isteyen DC, 2019 yılına Shazam! İle damga vurmak istiyor. Batman, Superman, Wonder Woman ve Aquaman gibi sevilen DC kahramanlarından sonra şansını Shazam’da deneyen yapımcı firma, projenin çekimleri başladığından beri güçlü bir tanıtım kampayası yürütüyor. Shazam! için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, merakla beklenen filmden kısa bir tanıtım fragmanı yayınladı. Filmin uzun soluklu fragmanının Salı günü yayınlanması bekleniyor.

“Shazam!” diye bağırdığı anda yetişkin süper kahramana dönüşen 14 yaşındaki Billy Batson’ın hikayesinin anlatıldığı filmin başrolünü Zachary Levi üstlenirken ona, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans ve Ron Cephas Jones gibi isimler eşlik ediyor.

Bu yıl DC sinematik evrenini beyazperdede temsil edecek tek film olan Shazam!, 5 Nisan‘da vizyona girecek.



