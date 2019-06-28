Sherlock Holmes’da oyuncu değişikliği

Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. ve Jonny Lee Miller'dan sonra Sherlock Holmes karakterine hayat verecek yeni isim İngiliz aktör Henry Cavill oldu. Amerikalı yazar Nancy Springer'in kitabında beyazperdeye uyarlanacak ve Elona Holmes'un maceralarını anlatacak filmin yönetmenliğini Harry Bradbeer gerçekleştirecek.

Elona Holmes’un dedektiflik hikâyelerinin anlatıldığı filmde Elona’yı canlandıracak isim ise Stranger Things‘in yıldızı Millie Bobby Brown olacak. Filmde yer alacak bir diğer süpriz isim ise Elona Holmes’ün annesi rolündeki Helena Bonham Carter.

Film Elona Holmes’in on dördüncü yaş gününde annesinin kaybolmasıyla başlıyor. Elona’nın anneleri hakkındaki endişesi ise erkek kardeşleri tarafından ciddiye alınmıyor. Bunun üzerine Elona, annelerinin kaybolması ile ilgili bu gizemli durumu tek başına çözmeye çalışacak. Filmin vizyon tarihi ile henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



