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Sherlock’un yaratıcılarından yeni dizi: Drakula

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SİNEMA TV  | 05.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

Steven Moffat ve Mark Gatiss’in imzasını taşıyacak yeni dizi şimdiden heyecan yarattı.

Sherlock’un yaratıcılarından yeni dizi: Drakula

Sherlock’un yaratıcıları Steven Moffat ve Mark Gatiss, heyecan verici yeni bir proje için bir araya geldi. 2017 Cannes ödüllü Ruben Östlund imzalı The Square’deki performansıyla zihinlerde yer eden Danimarkalı oyuncu Claes Bang’in başrolünü üstleneceği yapım, Netflix ve BBC ortak yapımı olacak. Kült edebi karakter projesi Dracula’dan ilk görseller paylaşıldı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Lyndsey Marshal, Chanel Cresswell, Matthew Beard, Lydia West, Paul Brennen, Sarah Niles, Sofia Oxenham, John McCrea ve Phil Dunster gibi isimler yer alıyor. Ayrıca John Heffernan, Sacha Dhawan ve Jonathan Aris gibi ünlü isimlerin dizide yer alacağı daha önce duyurulmuştu. 1897 Transilvanya’sında başlayacak olan dizi kontun, yeni kanlar bulmak için Viktorya İngiltere’sine hareket etmesini konu alacak.

Drakula, 2019 kışında BBC1 ve Netflix’te yayın hayatına başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Steven Moffat Mark Gatiss drakula Sherlock Claes Bang

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