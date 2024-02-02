Shota Arveladze'den maç sonu ilginç açıklama! "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz''

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu.

"GOL YEMEDEN OYNAMAYA BAŞLAMIYORUZ"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Teknik Direktör Shota Arveladze, maç için söylenecek fazla bir şey olmadığını belirterek, "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz. Bu biraz alışkanlığı geçti artık. Hep gol yiyoruz ondan sonra biraz topa sahip olma güveni geliyor. Yani maçın içinde kalamadık yine, çok erken ikinci golü yedik. Ondan sonra tabii çok zor oluyor, rakip takım birleşiyor. Hücuma iyi giden oyuncuları var. O skor onlar için daha iyi oluyor. İster istemez sen de acele ediyorsun. Tabii son dakikalarda 3 stopere döndük. Önde bir ekstra santrforu koyduk, gol attık ama ikinci gol olmadı. O üçüncü golü yedik. Doğal olarak iyi bir maç olmadı bizim için. Rakibi de tebrik ediyorum" diye konuştu.





