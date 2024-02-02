SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Shota Arveladze'den maç sonu ilginç açıklama! "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz''

Shota Arveladze'den maç sonu ilginç açıklama! "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2024 21:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Hatayspor maçının ardından gol yemeden oynamamanın artık alışkanlık haline geldiğini belirterek, "Hep gol yiyoruz, ondan sonra biraz topa sahip olma güveni geliyor" dedi.

Shota Arveladze'den maç sonu ilginç açıklama! "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz''

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu.

"GOL YEMEDEN OYNAMAYA BAŞLAMIYORUZ"

c3c3c2c5-1933-45fb-831b-b9469cccc903

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Teknik Direktör Shota Arveladze, maç için söylenecek fazla bir şey olmadığını belirterek, "Gol yemeden oynamaya başlamıyoruz. Bu biraz alışkanlığı geçti artık. Hep gol yiyoruz ondan sonra biraz topa sahip olma güveni geliyor. Yani maçın içinde kalamadık yine, çok erken ikinci golü yedik. Ondan sonra tabii çok zor oluyor, rakip takım birleşiyor. Hücuma iyi giden oyuncuları var. O skor onlar için daha iyi oluyor. İster istemez sen de acele ediyorsun. Tabii son dakikalarda 3 stopere döndük. Önde bir ekstra santrforu koyduk, gol attık ama ikinci gol olmadı. O üçüncü golü yedik. Doğal olarak iyi bir maç olmadı bizim için. Rakibi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Samsunspor deplasmanında hata yapmadıGalatasaray, Samsunspor deplasmanında hata yapmadı
''Açık ara dünyanın en kötüsüyüz''''Açık ara dünyanın en kötüsüyüz''
Galatasaray'da Sekizkök dönemiGalatasaray'da Sekizkök dönemi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük shota arveladze Süper Lig karagümrük teknik direktörü maçı fatih karagümrük teknik direktörü karagümrük teknik direktör süper li maçın fatih karagümrük teknik direktör
En Çok Okunan Haberler
0 otomobilde ‘ÖTV indirimi’ iddiası için net mesaj! Fiyatlar düşecek mi?

0 otomobilde ‘ÖTV indirimi’ iddiası için net mesaj! Fiyatlar düşecek mi?

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

Galatasaray, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı!

Galatasaray, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı!

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük şok!

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük şok!

''Açık ara dünyanın en kötüsüyüz''

''Açık ara dünyanın en kötüsüyüz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.