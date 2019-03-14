Show TV'nin sevilen dizisinden Reynmen sürprizi!

Yapımını Tims and B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı Gülperi'de bu hafta tansiyon yükseliyor.
DERDİM OLSUN TANITIMDA
Yayınlandığı YouTube resmi sayfasında yaklaşık 200 milyon kişiye ulaşan Reynmen'in sevilen şarkısı "Derdim Olsun"un Gülperi'nin yeni bölüm tanıtımında yer alması nefesleri kesti.
Dizide bu hafta, Gülperi ve Kadir'in evlendiğini öğrenen çocuklar ailelerine adeta isyan edecekler. Tanıtımda Hasan ve Artemis'in anne ve babalarına karşı geldiği tansiyonu yüksek sahneler büyük merak uyandırdı. Tanıtımda Kadir'in kızı Artemis ve Gülperi'nin çocukları Hasan, Bedriye ve Can'ın bir araya gelerek ailelerine cephe alması da dikkatleri çekti.
GÜLPERİ EVLİLİĞİNE DEVAM EDEBİLECEK Mİ?
Ailelerine adeta savaş açan çocuklarının karşısında yeni bir sınav verecek olan Gülperi ve Kadir'in evlilikleri için alacakları karar yeni bölümde ekrana gelecek.
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