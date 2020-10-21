Show TV yayın akışında yok... Asuman’la Sevgili Dünürüm final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Asuman’la Sevgili Dünürüm bitti mi?

Önceki yayın saati değiştikten sonra yayınlanmaya devam eden Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışması bugün ekranlara gelmedi. Asuman’la Sevgili Dünürüm neden yok araştıran vatandaşlar, yarışmanın Show TV yayın akışında da yer almadığını görünce, Asuman’la Sevgili Dünürüm final mi yaptı sorusunu sormaya başladı. Show TV yayın akışında yer almayan Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışması haftalık yayın akışında da şimdilik yer almıyor. Yayın akışına eklenmediği için yarışmanın takipçileri Asuman’la Sevgili Dünürüm bitti mi sorusunu sosyal medyadan sormaya başladı.

ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM BİTTİ Mİ?

Hafta içi yayınlanan ve yüz binlerce izleyicisi olan Asuman’la Sevgili Dünürüm programı bugün yayınlanmadığı için bittiği konuşuluyor. Show TV yayın akışında yer almayan program bu hafta yayın akışı takviminde de yer almıyor. Show TV'nin bu haftaki yayın akışında Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışmasının yer almaması, Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışma final mi yaptı sorusunu akıllara getirdi. Kanal konuyla ilgili açıklama yapmazken programın sunucusu ünlü manken Asuman Krause herhangi bir bilgi vermedi.



