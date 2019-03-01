Mynet Trend

Sibel Can'a sıfır diye ikinci el araba satmışlardı! Karar çıktı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında karar çıktı. Mahkeme, otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verdi.

Sibel Can'a sıfır diye ikinci el araba satmışlardı! Karar çıktı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti. Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise dolandırıcılık suçunun oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

SANIK 4 YIL HAPİS VE 80 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında olumlu kanaat oluşmadığından indirim uygulamadı, hapis cezasını paraya çevirmedi ve ertelemedi. Duruşma sonunda, Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini söyledi. (DHA)

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Yürek burkan açıklama: Oğluma baban öldü diyemedimYürek burkan açıklama: Oğluma baban öldü diyemedim
'Yasak Elma'nın genç isminden lavabo pozu'Yasak Elma'nın genç isminden lavabo pozu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sibel can dolandırıcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
vahh vahh acıdım hallerine
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek burkan açıklama: Oğluma baban öldü diyemedim

Yürek burkan açıklama: Oğluma baban öldü diyemedim

Umarız moda olmaz! Yasak Elma'nın genç ismi Sevda Erginci'den lavabo pozu

'Yasak Elma'nın genç isminden lavabo pozu

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Gökçe Bahadır dansıyla büyüledi!

Gökçe Bahadır dansıyla büyüledi!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ameliyat oldu!

Kerimcan Durmaz hastanelik oldu!

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı: 'Seni seviyorum'

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.