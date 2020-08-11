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Sibel Can albüm tanıtımı için photoshop'u abarttı! 'Kızının yaşına inmişsin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

Yeni albümüyle müzik listelerine giriş yapmaya hazırlanan Sibel Can, albüm kapağı için verdiği pozla sosyal medyada çok konuşuldu. 50 yaşındaki yıldıza photoshop'u fazla kaçırdığını söyleyen takipçileri, şarkıcının neredeyse kızıyla aynı yaşta göründüğünü söyledi.

Sibel Can albüm tanıtımı için photoshop'u abarttı! 'Kızının yaşına inmişsin'

Sibel Can, iki yıl aradan sonra son yepyeni albümü ‘Hayat’la geliyor. Sibel Can, yeni fotoğraflarıyla da uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi... Sibel Can, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çekiyor.

Yeni albümü 'Hayat', Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos'ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak olan sanatçı, albüm kapağı için objektif karşısına geçti. Albümü için çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan güzel şarkıcı beğeniyle beraber tepki de aldı.
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KIZININ YAŞINA İNMİŞSİN

Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren sanatçıyı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı.
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Öte yandan güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Can'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar da geldi.

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Sibel Can, projenin çıkış şarkısını sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait, düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı 'En Büyük Aşkım' olarak belirledi.

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