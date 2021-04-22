Sibel Can'dan korkutan Hakan Altun açıklaması!

Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı. Sibel Can, partneri Altun'un sağlık durumuyla alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

BEYİN KANAMASINDAN ENDİŞE EDİLDİ

Kaldırıldığı Amerikan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hakan Altun'un sağlık durumu oldukça merak ediliyor. Hakan Altun'un program partneri Sibel Can, sevilen şarkıcının beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.

'KONUŞMAKTA BİRAZ ZORLANINCA...'

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Sibel Can, "Hakan Altun'un konuşmakta biraz zorlandığını daha önce geçirdiği beyin tümörü ameliyatına bağlı olarak beyin kanaması riskinin olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



