MAGAZİN

Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kazancını sanata yatıran isimlerden biri de Sibel Can. Sanatçının, Devrim Erbil ve Ergin İnan gibi önemli ressamların tablolarından oluşan hatırı sayılır bir koleksiyonu var.

Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri de tablolar. Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Yılmaz, Volkan Demirel, Şahan Gökbakar gibi isimlerden sonra bu alana ilgi duyan ünlülerden birinin de Sibel Can olduğu ortaya çıktı.

sibel can

TERAPİ GİBİ GELİYOR

Özellikle Devrim Erbil ve Ergin İnan'ın eserlerinden oluşan bir keloksiyona sahip olan Can, "Devrim Erbil'i çok beğenirim. Hatta son olarak benim için özel bir tablo yaptı. Tablolara bakmak, benim için terapi gibi" dedi.

sibel can

Sibel Can, ünlü ressam Devrim Erbil'in atölyesini sık sık ziyaret ediyor, ondan tablolar alıyor.

sibel can

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Sibel Can magazin koleksiyon

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