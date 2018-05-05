Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri de tablolar. Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Burak Yılmaz, Volkan Demirel, Şahan Gökbakar gibi isimlerden sonra bu alana ilgi duyan ünlülerden birinin de Sibel Can olduğu ortaya çıktı.

TERAPİ GİBİ GELİYOR

Özellikle Devrim Erbil ve Ergin İnan'ın eserlerinden oluşan bir keloksiyona sahip olan Can, "Devrim Erbil'i çok beğenirim. Hatta son olarak benim için özel bir tablo yaptı. Tablolara bakmak, benim için terapi gibi" dedi.

Sibel Can, ünlü ressam Devrim Erbil'in atölyesini sık sık ziyaret ediyor, ondan tablolar alıyor.



