Mynet Trend

Sibel Can'ın dolandırılmasıyla ilgili davada yeni gelişme

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı kararını değiştirdi.

Sibel Can'ın dolandırılmasıyla ilgili davada yeni gelişme

Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında yeni bir gelişme...

Duruşma savcısı otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında beraat istediği mütalaasını değiştirdi. Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeleri dikkate aldığını belirterek mütalaasını değiştirdiğini belirten savcı, sanık Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Önceki duruşmada sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep eden savcı Enver Fatih Çimrin, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeler üzerine esas hakkındaki görüşünün değiştiğini belirtti.

Savcı değiştirdiği mütalaasında, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nün yazısına yer vererek aracın sıfırmış gibi beyan edilerek gümrükten girişinin yapıldığını, ancak daha sonra Gümrük ve Ticaret Müffetişlerinin incelemesi sonucunda aracın ikinci el olduğunun anlaşıldığının tespit edildiğini belirtti. Amerika'daki şirketin de faturada aracın 2008 model olarak yazdığı, oysa sanığın aracı satarken faturayı 2009 model olarak kestiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Mütalaada, sanığın gizlenen bilgiler ve aldatmacalarla gerçeğe aykırı olarak 2008 model ve kullanılmış aracı 2009 model ve sıfır araç olduğunu söyleyerek Sibel Can'a satarak "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği anlatıldı. Savcı, sanığın TCK'nin 158 /1-h maddesi uyarınca 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, mütaalaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise önceki beraat yönündeki mütalaaya göre savunma hazırladıklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Kenan Doğulu bir ilke imza atacak!Kenan Doğulu bir ilke imza atacak!
Ünlü oyuncu parayla kendini dövdürmüş!Ünlü oyuncu parayla kendini dövdürmüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sibel can Sibel Carn dava

En Çok Okunan Trend Haberler

Her saniyesi korkunç! Adamı yok etti

Her saniyesi korkunç! Adamı yok etti

Okuldaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuldaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı

Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenan Doğulu'dan 360 derecelik bir ilk!

Kenan Doğulu bir ilke imza atacak!

Empire dizisi oyuncusu Jussie Smollett parayla kendini dövdürdü

Ünlü oyuncu parayla kendini dövdürmüş!

Demet Akalın ve Alişan barıştı! Ece Erken bakın ne yaptı

Ece'den barışma sonrası olay tepki!

Turabi ve Murat Özarı birbirine girdi! Olay sözler

Tehditler havada uçuştu! 'Survivor'da aç kaldığım için...'

Seren Serengil YouTube kanalı açıyor!

Seren Serengil de YouTuber oluyor!

Reynmen YouTube'dan kaldırdığı Derdim Olsun'u yeniden yükledi

Reynmen bir siliyor bir yüklüyor! Bu sefer de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.