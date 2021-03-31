Sibel Kekilli çocukluk fotoğrafını paylaşıp ekledi! 'Kız olduğum için eğlenmeme izin verilmedi...'

Game Of Thrones kitaplarının yazarı George R.R. Martin’e Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığını konu alan bir mail göndermesiyle gündeme gelen eski erotik film yıldızı Sibel Kekilli, yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Aldığı taciz mesajlarından bunalan ünlü isim, Türkiye'yi Instagram'da engellemiş, Türkiye'de bulunanlar Kekilli'nin hesabına erişemez olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki çekilen fotoğrafını paylaşan Kekilli, altına yazdığı duygusal mesajla çocukluğunun zor geçtiğini gözler önüne serdi.

İşte o mesaj...

Ben 13 yaşlarındayken

Kız olduğum için mutsuzdum.

Arkadaş edinmeme izin verilmedi, eğlenmeme izin verilmedi.

Sürekli gözetim altındaydım. Kız olduğum için.

Bir gün olsa bile, kız olmanın, kadın olmanın kesinlikle iyi olduğunu hatırlamak önemlidir.

Seni mutsuz etmelerine veya olduğun için utanmalarına izin verme.

