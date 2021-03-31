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Sibel Kekilli çocukluk fotoğrafını paylaşıp ekledi! 'Kız olduğum için eğlenmeme izin verilmedi...'

31.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones dizisinde aldığı rolle tüm dünyada geniş hayran kitlesine ulaşan Sibel Kekilli, George R.R. Martin’e yazdığı mektup ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını paylaşan Kekilli, yazdığı notla dikkatleri üzerine çekti.

Sibel Kekilli çocukluk fotoğrafını paylaşıp ekledi! 'Kız olduğum için eğlenmeme izin verilmedi...'

Game Of Thrones kitaplarının yazarı George R.R. Martin’e Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığını konu alan bir mail göndermesiyle gündeme gelen eski erotik film yıldızı Sibel Kekilli, yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Game Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadıGame Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadı

Aldığı taciz mesajlarından bunalan ünlü isim, Türkiye'yi Instagram'da engellemiş, Türkiye'de bulunanlar Kekilli'nin hesabına erişemez olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki çekilen fotoğrafını paylaşan Kekilli, altına yazdığı duygusal mesajla çocukluğunun zor geçtiğini gözler önüne serdi.

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İşte o mesaj...

Ben 13 yaşlarındayken

Kız olduğum için mutsuzdum.
Arkadaş edinmeme izin verilmedi, eğlenmeme izin verilmedi.
Sürekli gözetim altındaydım. Kız olduğum için.

Bir gün olsa bile, kız olmanın, kadın olmanın kesinlikle iyi olduğunu hatırlamak önemlidir.
Seni mutsuz etmelerine veya olduğun için utanmalarına izin verme.

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