Siber güvenlik şirketi, Android kullanıcılarını uyardı

Siber güvenlik şirketi tarafından yayınlanan raporda, yaklaşık olarak 200 kadar uygulamada virüs olduğu söylendi. Bu uygulamalardan bazları, milyonluk indirmelere sahip ve ciddi bir aktif kullanıcısı bulunuyor.
Siber güvenlik şirketinin raporuna göre bu virüs son derece sistematik çalışıyor. Uygulamayı yüklediğiniz andan itibaren bu virüs de telefonunuza ek olarak yükleniyor. Reklam gösterme yazılımı olarak göründüğü için, Google Play Store kontrollerinden rahatça geçebiliyor.
Cep telefonunuza yerleşen virüs, bilgilerinizi daha önce belirlenen merkezlere gönderiyor. Ayrıca bazı linklere de otomatik giriş yapmanızı sağlıyor. Böylece aynı anda birçok işlemi size tek başına yaptırabiliyor.
Şu an için bu uygulamalar yaklaşık olarak 150 milyon kişi tarafından indirildi. Google Play Store çok kısa bir zaman içerisinde konuyla ilgili ek önlemler alacaktır. Burada önemli olan, uygulama yüklerken çok dikkatli olmanız gerektiğidir.
Bilindiği üzere iOS işletim sistemine sahip olanlar, Apple tarafından zaten yoğun bir şekilde korunuyor. Ancak Android işletim sisteminde bu koruma biraz zayıf
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