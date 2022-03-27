Sibil Çetinkaya Dila Tarkan'ın düğününde kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çekti

Oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamasıyla tanına sosyal medya fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sibil Çetinkaya son olarak Şeyma Subaşı'nın yakın dostu sosyetik güzel Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki düğünündeydi.

Fenomen düğünde siyah göğüs ve bacak dekoltesi olan bir kıyafet tercih etti. Kasığına kadar yırtmacıyla düğünde dikkatleri üstüne çeken Sibil Çetinkaya kendine doyamayınca üst üste onlarca pozunu paylaştı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen fenomene yorum yağdı.

Sibil Çetinkaya'nın tarzını çok beğenen takipçileri "Batman'in karısı mısın?", "Herkesi gölgede bırakmışsın", "Çok fotoşoplusun" gibi yorumlarda bulundu.



