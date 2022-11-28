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Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla bakana bir daha baktırdı! Yorumlar yağmur oldu

28.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Burak Yörük'le yaşadığı aşkla akıllara kazınan fenomen Sibil Çetinkaya, süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu, gören Dua Lipa sandı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla bakana bir daha baktırdı! Yorumlar yağmur oldu

Sibil Çetinkaya, 500 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni topladı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Sibil Çetinkaya'nın son paylaşımına ''Dua Lipa'ya ne kadar benziyorsun'' ve ''Cennetten bir huri'' gibi yorumlar yapıldı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de çalışmıştı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

YouTube'da 370 binden fazla abonesi bulunan Sibil Çetinkaya, birçok global firmanın da reklam yüzü.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Geçmişte Burak Yörük ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya'nın, yakışıklı oyuncu tarafından aldatıldığı öne sürülmüştü.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

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