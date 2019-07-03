Sıcak bunalan köpek çareyi içecek dolabında buldu

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor.
BAŞIYLA DOLABIN KAPISINI AÇARAK İÇİNE GİRDİ
Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: DHA
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