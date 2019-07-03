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Sıcak bunalan köpek çareyi içecek dolabında buldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Antalya'da sıcaktan bunalan köpek serinlemek için içecek dolabına girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Sıcak bunalan köpek çareyi içecek dolabında buldu

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor.

BAŞIYLA DOLABIN KAPISINI AÇARAK İÇİNE GİRDİ

Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya köpek içecek dolabı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence belediye işlem yapmalı o markete orda gıda maddesi var sonrada millete satacak insanların hayatını düşünen varmı köpeğin kılı orda kalacak marketlere eczanelere gıda satılan biryere hayvanla girmenin yassak olduğunu bilmiyorlarmı
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