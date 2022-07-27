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Sıcak çayın yanında misafirlere sunulabilecek ay çöreği tarifi! Pastane usulü ay çöreği nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

27.07.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misafirlerinize sıcacık çayın yanına kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tariflerden olan pastane usulü ay çöreği, yapılışı olduğu kadar malzemeleri ile de size pratiklik sağlayacak. Birkaç malzemeyle hazırlanabilen ay çöreğini, sabah saatleri olduğu gibi akşam da çayın yanında keyifle tüketebilirsiniz. İşte pastaneden farksız, evde hazırlayabileceğiniz pastane usulü ay çöreği tarifi!

Sıcak çayın yanında misafirlere sunulabilecek ay çöreği tarifi! Pastane usulü ay çöreği nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Misafirlere sunulabilecek en güzel tarifler arasında yer alan ay çöreği, pastane dışında evde de pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde veya akşam çay saatlerinizin yanına sıcacık çayınızın yanına eşlik edecek bir tarif arıyorsanız, ay çöreği tarifi tam size göre. İşte pastaneden farksız tadı ve görünümüyle evde yapabileceğiniz ay çöreği tarifi...

PASTANE USULÜ AY ÇÖREĞİ MALZEMELERİ NELER?

1 çay bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tutam tuz

Aldığı kadar un

2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzerine sürülecek)

1 çay bardağı ılık süt

İçi için gerekli olan malzemeler;

1 tatlı kaşığı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı süt

3 su bardağı robottan geçirilmiş kek

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı bardağı ceviz

PASTANE USULÜ AY ÇÖREĞİ TARİFİ!

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İlk olarak pastane usulü ay çöreği tarifinde hamuru hazırlamalısınız. Hamuru hazırlamak için öncelikle yoğurma kabını çıkarın. Kabın içerisine tereyağı veya margarini, yumurtayı, sütü, pudra şekerini, kuru mayayı ve tuzu ekleyin. Eklemiş olduğunuz bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra unu azar, azar ilave edin.

Sonrasında kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmeye dikkat etmelisiniz. Hamur yoğurma kabının ağzını streç filmle kapatmayı unutmayın. Ardından hamuru mayalanmaya bırakın.

Şimdi de iç malzeme hazırlama kısmına geçelim. İç malzemesi için derin bir kap almalısınız. İçerisine evinizde yenmemiş veya bayatlamış olan bir kek var ise bunu, kakaoyu, pudra şekerini, öğütülmüş cevizi, tarçını, kuru üzümü, sütü eklemelisiniz. Şimdi yoğurmalısınız.

Ardından cevizden biraz büyük parçalar şeklinde koparın ve elinizle yuvarlayıp hazır şekilde bekletin. Bu esnada mayalanan hamurdan bezeler koparıp yuvarlamaya devam edin.

Bunu merdana yardımıyla veya elinizle uzun ince şekilde açarak yapabilirsiniz. Hamurun ortasına hazırladığınız iç malzemeden ekleyin ve rulo haline getirin. Ardından ay şekli verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 C de altı üstü kızarana kadar ay çöreğinizi pişirmelisiniz. Arada bir ay çöreğinin pişip pişmediğini kontrol etmeniz iyi olacaktır. Pişmiş olan ay çöreklerini fırından alın. Ay çöreğiniz hazır, afiyet olsun!


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Anahtar Kelimeler:
ay çöreği
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