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Sıcak eş anlamlısı nedir? Sıcağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt manası soğuk olan sıcak sözcüğü, günlük hayatta çok sık kullandığınız sözcüklerden biridir. Türkçe kökenli olan bu sözcük ile benzer manaya gelen sözcük vardır. Bu anlamdaş sözcükler günümüzde sıcak sözcüğü kadar sık tercih edilmemektedir. Türkçemizde eş anlamlı yani aynı manaya gelen sözcüklerin kullanımı çok fazladır. Sıcak sözcüğü de bu sözcükler arasında yer alır. Peki, sıcak kelimesinin eş anlamı olan sözcük nedir?

Sıcak eş anlamlısı nedir? Sıcağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıcak kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "sıcak, sıcaklık" gibi anlamlara gelen "ısıcak" kelimesinden evrilmiştir. Sıcak sözcüğü cümle içerisinde isim, sıfat veya mecaz anlamda kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre sıcak sözcüğünün toplam altı manası vardır. Bu manalar şu şekildedir;

  • Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
  • Isısı yüksek olan, çok ısınmış
  • Havadaki yüksek ısı
  • Sıcak yer
  • Hamam
  • (mecaz) Dostça olan, sevgi dolu

Sıcak sözcüğünün içerisinde geçtiği "sıcak olmak", "sıcak basmak", "sıcak bakmak", "sıcak yüz göstermek" gibi birçok birleşik fiil mevcuttur. Ayrıca bu sözcük ile oluşan "sıcak dalgası", "sıcak savaş", "kanı sıcak", "sıcak para", "sıcak sıcak", "sıcakkanlı", "cehennem sıcağı", "sıcağı sıcağına" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

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Sıcak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin anlamdaşlarını bilmek konuşmalarda veya yazılı metinlerde tekrara düşmeyi engellemektedir. Sıcak eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde sıcakla birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sıcak sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan sözcüğün yazılış ve okunuş şekilleri farklıdır. Sıcağın eş anlamlısı kelime:

  • Har
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Sıcağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıcak kelimesinin eş anlamı olan "har" sözcüğü eskimiş bir ifade olduğu için günümüzde çok kullanılan bir kelime değildir. Sıcağın eş anlamlısı ile örnek cümleler:

  • Evin içerisi hamam gibi olduğu için herkes harlanmıştı.
  • Harı geçsin diye ne buz yemediği kalmıştı ne de soğuk sulara girmediği.
  • Burası hamamdan beter olmuş, burayı kim harladı?
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