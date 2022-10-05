Mahkeme eş anlamlısı nedir? Mahkeme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahkeme kelimesi de dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiş bir kelimedir. Arapçada yargı yeri anlamına gelen "maḥkama(t)" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre mahkeme kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
Mahkemenin anlamları doğrultusunda örnek cümleler vermek gerekirse:
Türkçedeki eş anlamlılık diğer dillerde olduğu gibi kesin değildir. Kelimelerin kullanımları nedeniyle anlamları değişebilir ya da anlam kaymasına ve bozulmasına uğrayabilirler. Bu nedenle Türkçede eş anlamlılık çoğunlukla aynı ya da benzer anlama gelen kelimelerden oluşur. Mahkeme kelimesinin eş anlamı olan kelimeler dilimizde mevcuttur. Mahkemenin eş anlamlısı olan kelimeler:
Mahkeme eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şunlardır: