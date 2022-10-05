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Mahkeme eş anlamlısı nedir? Mahkeme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Bu sebeple Türkçe, kelime hazinesi geniş olan diller arasında yer alır. Mahkeme kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Mahkemenin eş anlamlısı kelimeler de bulunur.

Mahkeme eş anlamlısı nedir? Mahkeme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahkeme kelimesi de dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiş bir kelimedir. Arapçada yargı yeri anlamına gelen "maḥkama(t)" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre mahkeme kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

  • (Hukuk) Bir yargıçtan ya da bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi, mahkeme kapısı.
  • (Halk ağzı) Yargılama.

Mahkemenin anlamları doğrultusunda örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Mahkemenin iddialarını yalanlayacak belgeleri toplayamadıkları için duruşmaları aleyhlerinde sonuçlanacaktı.
  • Mahkeme tam iki yıl sürdü.
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Mahkeme kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçedeki eş anlamlılık diğer dillerde olduğu gibi kesin değildir. Kelimelerin kullanımları nedeniyle anlamları değişebilir ya da anlam kaymasına ve bozulmasına uğrayabilirler. Bu nedenle Türkçede eş anlamlılık çoğunlukla aynı ya da benzer anlama gelen kelimelerden oluşur. Mahkeme kelimesinin eş anlamı olan kelimeler dilimizde mevcuttur. Mahkemenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Yargı yeri
  • Yargıevi
  • Mahkeme kapısı
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Mahkemenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mahkeme eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şunlardır:

  • Görüyorum ki beni yargılamak için mahkemeyi kurmuşsunuz bile!
  • Yarından sonraki mahkemeden hangi karar çıkarsa ona göre davranacağız.
  • Mahkeme onu suçlu bulmuş.
  • Yargı yerine gitmek için evden erken çıktılar.
  • Bu usulsüz davranışlarının yeri yargıevi değil.
  • Yıllarca o mahkeme kapısında süründü hem de bir hiç uğruna.
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