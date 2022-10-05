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Kesin eş anlamlısı nedir? Kesin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede başka dillerden alınan sözcükler vardır. Bunun yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinden beri korunan sözcükler de mevcuttur. Bu Türkçe kökenli sözcüklere ekler eklenerek yeni kelimeler de türetilmiştir. Kesin kelimesi de Türkçe kökenli olan ve eklerle türetilmiş bir kelimedir. Aynı zamanda kesin kelimesiyle aynı anlama gelen başka kelimeler de vardır.

Kesin eş anlamlısı nedir? Kesin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre kesin kelimesi, herhangi bir kuşkuya mahal vermeyen, değişmeyen ve geri dönüşü olmayan net durumlar için kullanılır. Ayrıca kesinlikle anlamı da bulunur. Kesin sözcüğü cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Bu kelimenin geçtiği birçok atasözü ve deyim de mevcuttur. Ayrıca bu sözcük kullanılarak "kesin kayıt" veya "kesin bilgi" gibi birleşik kelimeler de ortaya çıkmaktadır.

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Kesin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kesin sözcüğü yerine aynı ya da benzer anlama gelen kesin eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Eş anlamlı sözcüklerin cümle içinde kullanımı o cümlede anlatım bozukluğu yaratmaz. Kesin kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "mutlak"tır. Anlamdaş sözcüklerin yazılış veya okunuş şekilleri farklıdır. Yazılışları farklı olsa da aynı anlamları karşılarlar. Ancak bu kelimeleri cümle içerisinde kullanırken cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Kesin kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Mutlaka
  • Kati
  • Kesinlikle
  • Kategorik
  • Lamı cimi yok
  • Kesinkes
  • Maktu
  • Yüzde yüz
  • Her hâlde
  • Her hâlükârda
  • Mutlak
  • Katiyen
  • Banko
  • Katiyetle
  • Kemiksiz
  • Muhakkak
  • Nasıl
  • Pekâlâ
  • Kesme
  • Sugötürmez
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Kesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kesinin eş anlamlısı olan kelimeler herhangi bir olayın veya durumun net olduğunu vurgulamak için kullanılır. Kesin kelimesinin eş anlamlıları ile kurulan örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yarın bu iş mutlaka olacak.
  • Genç yaşına rağmen kahvaltıyı geç yapmak onun kati huylarından biriydi.
  • Kati suretle bu işin olmayacağını biliyordu.
  • Bak nasıl sınıfını geçecek!
  • Pekâlâ gideceğim, siz ne karışıyorsunuz?
  • Kesme fiyat biçmişlerdi, indirim yapmadılar.
  • Kimsenin üstünde durmadığı konu kesinlikle sınavda çıkacak.
  • Onun sugötürmez mantığı her zaman işe yarardı.
  • Bu fikirler kemiksizdi, hiçbirisi daha üstüne laf söyleyemedi.
  • Her birinin muhakkak yakın arkadaşı vardı ama o selamlaşacak birisini bile bulamamıştı.
  • Katiyetle bize yalan söylüyordu.
  • Bu dönem sınıfta banko bir yalaka çıkacak.
  • Öğretmenin söyledikleri onlara acımasız gözükse de katiyen alakasız kurallar değildi.
  • Böyle bir karara mutlak ihtiyaç vardı.
  • Her hâlükârda gelip benimle konuşacaktı, sadece biraz beklemek gerekiyor.
  • her hâlde beni seviyor yoksa neden hâlâ birlikte olalım?
  • İçmeye yüzde yüz karşıydı.
  • Satışlarda belirlediği maktu fiyattan asla vazgeçmiyordu.
  • Eve yaklaştığında köpeğinin kapının önünde kesinkes bekleyeceğini biliyordu.
  • Zafer'e mızıka çaldırıyorlar, lamı cimi yok, çalacak yani.
  • Kategorik davranışları, ona olan saygımı ve güvenimi arttırıyordu.
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