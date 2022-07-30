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Sıcak hava balonu faciası! 1 kişinin depresyonu 16 kişinin Azrail'i oldu

30.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen korkunç kaza 6 yıl sonra hala gündemde. Yıllar önce bugün gerçekleşen olay, depresyondan muzdarip bir pilotun 16 kişinin ölümüne neden olmasının ardından tüm Amerika'daki en ölümcül felaket olarak nitelendirilmişti.

Sıcak hava balonu faciası! 1 kişinin depresyonu 16 kişinin Azrail'i oldu

Şimdiye kadarki en ölümcül sıcak hava balonu felaketlerinden biri olarak sayılan, depresif bir pilotun balonu elektrik kablolarına uçurması sonucu 16 kişinin ölümüne neden olan korkunç olan ardından 6 yıl geçmesine rağmen acıyla anılıyor.

HEPSİ ÖLDÜ

Altı yıl önce bugün (30 Temmuz) meydana gelen kazada, Heart of Texas Balloon Ride şirketine bağlı olarak işletilen bir balon 06:58'de hareket etti ve 07:42'de Teksas, Lockhart'ta elektrik hatlarına çarparak bir tarlaya çarptı ve gemideki herkesi öldürdü. Acil servis ekipleri olay yerine ulaştıklarında balonun sepetini alevler içinde buldu.

PİLOTTAN KAYNAKLANDI

KAZA

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) soruşturması, kazanın aracın pilotu Alfred G. "Skip" Nichols'tan kaynaklandığını belirledi. Güvenlik kurulu, pilotun tıbbi depresyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu koşullarının yanı sıra o sırada almakta olduğu reçeteli ilaçların ölümcül kazaya katkıda bulunan faktörler olduğuna karar verdi.

YENİ YASA GELDİ

Teksaslı kongre üyeleri Lloyd Dogget, Will Hurd ve eski ABD Temsilcisi Blake Farenthold'dan yapılan açıklamada, kazadaki pilotun tıbbi sertifika alması gerekseydi balonun o sabah havalanamayacağına dikkat çekildi. Kazanın meydana gelmesinden iki yıl kadar sonra yeni yasama organı ticari balon pilotları için tıbbi muayeneleri sıkılaştırdı.


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abd
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