Şanlıurfa'da yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle gündüzleri dışarı çıkmamayı tercih eden vatandaşlar, akşamları parkta düzenlenen "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" sayesinde stres atıyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da vatandaşlar, gündüzleri genellikle klimalı ortamlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Güneşin batmasıyla havanın bir nebze de olsa serinlemesini fırsat bilen vatandaşlar, açık alanlarda zaman geçiriyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların gündüz sıcak hava nedeniyle yaşadığı stresi azaltmak için akşamları "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda nostaljik film makinesiyle yapılan gösterimler öncesi, vatandaşlara patlamış mısır, meyve suyu ve su ikramında bulunuluyor. Çocuklar burada sinema öncesi çizgi film izleme fırsatı da yakalıyor.

Ailece açık havada film izleyen vatandaşlar, bir taraftan serin havanın keyfini çıkarırken diğer taraftan da geçmişe yolculuk yapıyor.