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Sıcak havalarda "nostaljik" sinemayla stres atıyorlar

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SİNEMA TV  | 18.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da gündüzleri dışarı çıkmayan vatandaşlar, akşamları parkta düzenlenen "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" sayesinde eğlenceli vakit geçiriyor.

Sıcak havalarda "nostaljik" sinemayla stres atıyorlar

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle gündüzleri dışarı çıkmamayı tercih eden vatandaşlar, akşamları parkta düzenlenen "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" sayesinde stres atıyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da vatandaşlar, gündüzleri genellikle klimalı ortamlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Güneşin batmasıyla havanın bir nebze de olsa serinlemesini fırsat bilen vatandaşlar, açık alanlarda zaman geçiriyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların gündüz sıcak hava nedeniyle yaşadığı stresi azaltmak için akşamları "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda nostaljik film makinesiyle yapılan gösterimler öncesi, vatandaşlara patlamış mısır, meyve suyu ve su ikramında bulunuluyor. Çocuklar burada sinema öncesi çizgi film izleme fırsatı da yakalıyor.

Ailece açık havada film izleyen vatandaşlar, bir taraftan serin havanın keyfini çıkarırken diğer taraftan da geçmişe yolculuk yapıyor.

"Annem anlatırdı, merak ederdik"

Etkinliğe katılanlardan 60 yaşındaki ev kadını Hava Şahin, sinema günlerini kaçırmamaya çalıştığını anlattı. Sıcak havada evde çok bunaldıklarını belirten Şahin, "Uzun yıllardır bu tür etkinlikler yapılmıyordu. Açık havada sinema seyretmeyi çok özlemiştim. Çocukluğuma döndüm. Torunlarımla ve çocuklarımla gelip burada güzel saatler geçiriyoruz." dedi.

Merve Akkuş ise annesinden dinlediği açık hava sineması keyfini yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sıcak hava nedeniyle çoğu zaman gündüzleri dışarı çıkamadıklarını kaydeden Akkuş, "Akşam ailemle parka gelip güzel saatler geçiriyoruz. Yürüyüşümüz bitirdikten sonra açık havada sinema filimi seyrediyoruz. Çok merak ediyordum, çok güzelmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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