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Sıcaklıklar arttıkça ne yapacaklarını şaşırdılar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 26.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

İngilizlerin sıcakla başa çıkmak için buldukları yaratıcı yöntemler, hepimizin aklımızı kaybettiğini gösteriyor.

Sıcaklıklar arttıkça ne yapacaklarını şaşırdılar!

Günümüzde Edinburgh’ta 31.2C’ye ulaşan sıcaklıklar ile İskoçya şimdiye kadarki en sıcak günlerini yaşıyor.

Yolun ortasında güneşlenen, dışarıda ütü yapan veya sahile koltuk atan insanlar görenleri şaşkına çeviriyor.

Yılın yaklaşık 11 ayı boyunca Edinburgh, buzlu, sürekli rüzgarlı ve karanlık, gizemli bir şehirdir.

Kısacası, sakinleri gerçekten sıcak ve güneşli havalara alışkın olmayan bir şehir. Bu nedenle sıcaklığın artmasıyla ne yapacaklarını bilememeleri normal olabilir.

İşte sıcak havayla birlikte ortaya çıkan en garip şeyler...

1. Bulduğu yerde uyuyanlar

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2. Açık havada bahçe oluşturmaya çalışan kafeler

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3. Parklarda egzersiz yapanlar

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4. Pencerelerden dışarı sarkarak ölüm tehlikesi taşıyan insanlar

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5. Yolların ve kaldırımların ortasında güneşlenenler

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6. Hayal kırıklığı yaratan mangallar ...

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7. Dolup taşan çöpler

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8. Sokakta ütü yapan insanlar

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9. Bütün oturma odalarını dış mekanlara taşıyanlar

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10. Üstsüz gezen insanlar...

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11. Bu sıcakta kalın kalın giyinip güneşlenenler

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12. Sonunda kendi yüzme havuzlarını yapanlar

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13. Metroya sadece iç çamaşırıyla binenler...

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15. İşi abartanlar...

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16. Elinde vantilatör ile gezenler

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Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
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