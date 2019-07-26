Sıcaklıklar arttıkça ne yapacaklarını şaşırdılar!

Günümüzde Edinburgh’ta 31.2C’ye ulaşan sıcaklıklar ile İskoçya şimdiye kadarki en sıcak günlerini yaşıyor.

Yolun ortasında güneşlenen, dışarıda ütü yapan veya sahile koltuk atan insanlar görenleri şaşkına çeviriyor.

Yılın yaklaşık 11 ayı boyunca Edinburgh, buzlu, sürekli rüzgarlı ve karanlık, gizemli bir şehirdir.

Kısacası, sakinleri gerçekten sıcak ve güneşli havalara alışkın olmayan bir şehir. Bu nedenle sıcaklığın artmasıyla ne yapacaklarını bilememeleri normal olabilir.

İşte sıcak havayla birlikte ortaya çıkan en garip şeyler...

1. Bulduğu yerde uyuyanlar

2. Açık havada bahçe oluşturmaya çalışan kafeler

3. Parklarda egzersiz yapanlar

4. Pencerelerden dışarı sarkarak ölüm tehlikesi taşıyan insanlar

5. Yolların ve kaldırımların ortasında güneşlenenler

6. Hayal kırıklığı yaratan mangallar ...

7. Dolup taşan çöpler

8. Sokakta ütü yapan insanlar

9. Bütün oturma odalarını dış mekanlara taşıyanlar

10. Üstsüz gezen insanlar...

11. Bu sıcakta kalın kalın giyinip güneşlenenler

12. Sonunda kendi yüzme havuzlarını yapanlar

13. Metroya sadece iç çamaşırıyla binenler...

15. İşi abartanlar...

16. Elinde vantilatör ile gezenler





