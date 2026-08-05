Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri

Bol yeşillikli salatalar, zeytinyağlılar, yoğurtlu mezeler, kısa sürede hazırlanan hafif ana yemekler ve serinleten eşlikçilerle yaz sofralarını çok daha keyifli hale getirmek mümkün. Üstelik bunun için saatlerce uğraşmanıza da gerek yok.

“Yazın ne yemek yapılır?” diye düşünüyorsanız, sıcak havalara yakışan, yapımı kolay ve sofrayı ağırlaştırmayan bu öneriler tam size göre.

Kısır tarifi

Günün her öğününe yakışan, hazırlaması da sadece 10 dakikanızı alacak kadar pratik kısır yaza en çok yakışanlardan biri olarak ilk sırada yerini alıyor. Kısırı salçası tam kıvamında olacak şekilde hazırlamak, malzemelerini doğru miktarda ayarlamak için uygulamanız gereken tarifse tam burada sizi bekliyor: Kısır tarifi

Mücver tarifi

Yazın en güzel getirilerinden kabağı herkese sevdiren o klasik tarifimizle devam edelim hemen: Mücver! Kabakları güzelce rendeleyip fazla sularını sıkın, ardından diğer malzemeleri de ilave edip harcı şipşak hazırlayın. Nar gibi kızartıp sofrada yerini aldığındaysa yoğurt sosla birlikte afiyetle yiyin. Onu evde tam kıvamında yapmak içinse bu tarifi uygulamanız yeterli: Mücver tarifi

Salçalı makarna tarifi

Hem doyurucu hem de yapımı sizi zorlamayacak bir yemek aradığınızda aklınıza hemen mis gibi makarnalar geliyorsa doğru tarife geldiniz demektir. O, çocukluğumuzdan beri afiyetle yediğimiz salçalı makarnaların lezzetini yeniden damağınızda hissetmenizi sağlayacak, anne usulü bir tarif karşınızda şimdi: Salçalı makarna tarifi

Patates salatası tarifi

Yeri geldiğinde tek başına bir öğün olarak değerlendirebileceğiniz kadar doyurucu patates salatası da yaz sofralarınıza sık sık konuk etmeniz gerekenlerden. Ama bu kez onu mayonezli ağır soslarla değil, bol yeşillikle yapıyoruz. Nasıl mı? Patatesleri yumuşayana kadar haşlayıp süzün ve ılınmaya bırakın. Ilıyan patatesleri küp küp doğrayarak taze soğan, maydanoz, tuz, sumak ve karabiberle karıştırın. Son olarak zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice harmanlayın ve servis edin. Afiyetler olsun.

Karışık kızartma tarifi

Yaz deyince akla ilk düşen yemeklerden biri o. En güzel, en sevdiğiniz yaz sebzelerini sırayla kızartın ve üzerine taptaze domateslerle bir sos hazırlayıp gezdirin. Kalanı alabildiğine lezzet. İlham olsun!

Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Ve listemizi efsane yaz yemeği zeytinyağlı taze fasulye ile tamamlıyoruz. Her gün olsa her gün bıkmadan yenecek kadar çok sevilen taze fasulyeyi evde en kolay şekilde yapmak için şu adımları takip etmeniz yeterli: Soğanı ve sarımsağı zeytinyağında kavurun, ardından ayıklanmış taze fasulyeleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. Rendelenmiş domates, sıcak su, tuz ve toz şekeri ilave ederek karıştırın, kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun!