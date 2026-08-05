YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri

Havalar iyice ısındığında mutfakta uzun uzun vakit geçirmek de ağır yemekler yemek de pek cazip gelmiyor. Tam da böyle günlerde pratik yaz sofrası önerileri, hem ferah hem de doyurucu bir menü hazırlamak isteyenlerin imdadına yetişiyor.

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri
Nilgün Arabacı

Bol yeşillikli salatalar, zeytinyağlılar, yoğurtlu mezeler, kısa sürede hazırlanan hafif ana yemekler ve serinleten eşlikçilerle yaz sofralarını çok daha keyifli hale getirmek mümkün. Üstelik bunun için saatlerce uğraşmanıza da gerek yok.

“Yazın ne yemek yapılır?” diye düşünüyorsanız, sıcak havalara yakışan, yapımı kolay ve sofrayı ağırlaştırmayan bu öneriler tam size göre.

Kısır tarifi

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri 1

Günün her öğününe yakışan, hazırlaması da sadece 10 dakikanızı alacak kadar pratik kısır yaza en çok yakışanlardan biri olarak ilk sırada yerini alıyor. Kısırı salçası tam kıvamında olacak şekilde hazırlamak, malzemelerini doğru miktarda ayarlamak için uygulamanız gereken tarifse tam burada sizi bekliyor: Kısır tarifi

Mücver tarifi

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri 2

Yazın en güzel getirilerinden kabağı herkese sevdiren o klasik tarifimizle devam edelim hemen: Mücver! Kabakları güzelce rendeleyip fazla sularını sıkın, ardından diğer malzemeleri de ilave edip harcı şipşak hazırlayın. Nar gibi kızartıp sofrada yerini aldığındaysa yoğurt sosla birlikte afiyetle yiyin. Onu evde tam kıvamında yapmak içinse bu tarifi uygulamanız yeterli: Mücver tarifi

Salçalı makarna tarifi

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri 3

Hem doyurucu hem de yapımı sizi zorlamayacak bir yemek aradığınızda aklınıza hemen mis gibi makarnalar geliyorsa doğru tarife geldiniz demektir. O, çocukluğumuzdan beri afiyetle yediğimiz salçalı makarnaların lezzetini yeniden damağınızda hissetmenizi sağlayacak, anne usulü bir tarif karşınızda şimdi: Salçalı makarna tarifi

Patates salatası tarifi

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri 4

Yeri geldiğinde tek başına bir öğün olarak değerlendirebileceğiniz kadar doyurucu patates salatası da yaz sofralarınıza sık sık konuk etmeniz gerekenlerden. Ama bu kez onu mayonezli ağır soslarla değil, bol yeşillikle yapıyoruz. Nasıl mı? Patatesleri yumuşayana kadar haşlayıp süzün ve ılınmaya bırakın. Ilıyan patatesleri küp küp doğrayarak taze soğan, maydanoz, tuz, sumak ve karabiberle karıştırın. Son olarak zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice harmanlayın ve servis edin. Afiyetler olsun.

Karışık kızartma tarifi

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri 5

Yaz deyince akla ilk düşen yemeklerden biri o. En güzel, en sevdiğiniz yaz sebzelerini sırayla kızartın ve üzerine taptaze domateslerle bir sos hazırlayıp gezdirin. Kalanı alabildiğine lezzet. İlham olsun!

Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Sıcakta Ağır Yemek İstemeyenlere: Pratik Yaz Sofrası Önerileri 6

Ve listemizi efsane yaz yemeği zeytinyağlı taze fasulye ile tamamlıyoruz. Her gün olsa her gün bıkmadan yenecek kadar çok sevilen taze fasulyeyi evde en kolay şekilde yapmak için şu adımları takip etmeniz yeterli: Soğanı ve sarımsağı zeytinyağında kavurun, ardından ayıklanmış taze fasulyeleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. Rendelenmiş domates, sıcak su, tuz ve toz şekeri ilave ederek karıştırın, kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuzla servis edilen erikli dondurmaya talep artıyor: 70 liradan kapış kapış satılıyorTuzla servis edilen erikli dondurmaya talep artıyor: 70 liradan kapış kapış satılıyor
Sıcaklarda rağbet arttı! Günde 400 bardak satıyorSıcaklarda rağbet arttı! Günde 400 bardak satıyor

Anahtar Kelimeler:
tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.