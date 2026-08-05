YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Tuzla servis edilen erikli dondurmaya talep artıyor: 70 liradan kapış kapış satılıyor

Eskişehir'de dondurmaya tuz atarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren 4 kuşak dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla hazırladığı tuzlu dondurmalarla büyük ilgi görüyor.

Tuzla servis edilen erikli dondurmaya talep artıyor: 70 liradan kapış kapış satılıyor

Eskişehir'de dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, Türkiye'de tek olan bir lezzete imza attı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla imal edilen ve Odunpazarı Sümer Mahallesi Maral Sokak üzerindeki dükkanda satılan dondurmanın, üzerine tuz atarak servis eden Şengöz, bu ürünü vatandaşları şaşırtıyor. Dondurmanın topu 70, kilosu ise bin TL'den satışa sunuluyor.

Tuzla servis edilen erikli dondurmaya talep artıyor: 70 liradan kapış kapış satılıyor 1

"DONDURMAYI TUZLU TATTIKTAN SONRA BÜTÜN ÖN YARGILAR KIRILDI"

Sezona çağla ve kuzukulağıyla başladıklarını belirten Şengöz, çağla sezonunun bitmesinin ardından yeşil erik ve kuzukulağı ile devam ettiklerini söyledi. Dondurmanın üzerine tuz katarak servis ettiklerini ifade eden Şengöz, "Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık. Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu" dedi.

Tuzla servis edilen erikli dondurmaya talep artıyor: 70 liradan kapış kapış satılıyor 2

Yenilikçi lezzetin daha çok gençlere hitap ettiğini anlatan Şengöz, yeşil eriğin bulunurluğunun azalmasına rağmen stok yaptıkları için her kesime hitap etmeye devam ettiklerini aktardı. Şengöz, "Topu 70 lira, kilosu bin lira. Çok tercih ediliyor. Bu sene en çok talep sade ve çikolatalı dondurma, erik onlarla yarışma kıvamına geldi. Külahta tercih ediyoruz, üstüne tuz ile servis ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu deneyim, büyük farklılık oluşturdu" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklarda rağbet arttı! Günde 400 bardak satıyorSıcaklarda rağbet arttı! Günde 400 bardak satıyor
Bu lezzetin geçmişi 300 yıl! Şimdi tüm Türkiye tanıyacakBu lezzetin geçmişi 300 yıl! Şimdi tüm Türkiye tanıyacak

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir dondurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.