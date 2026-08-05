Tuzla servis edilen erikli dondurmaya talep artıyor: 70 liradan kapış kapış satılıyor

Eskişehir'de dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, Türkiye'de tek olan bir lezzete imza attı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla imal edilen ve Odunpazarı Sümer Mahallesi Maral Sokak üzerindeki dükkanda satılan dondurmanın, üzerine tuz atarak servis eden Şengöz, bu ürünü vatandaşları şaşırtıyor. Dondurmanın topu 70, kilosu ise bin TL'den satışa sunuluyor.

"DONDURMAYI TUZLU TATTIKTAN SONRA BÜTÜN ÖN YARGILAR KIRILDI"

Sezona çağla ve kuzukulağıyla başladıklarını belirten Şengöz, çağla sezonunun bitmesinin ardından yeşil erik ve kuzukulağı ile devam ettiklerini söyledi. Dondurmanın üzerine tuz katarak servis ettiklerini ifade eden Şengöz, "Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık. Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu" dedi.

Yenilikçi lezzetin daha çok gençlere hitap ettiğini anlatan Şengöz, yeşil eriğin bulunurluğunun azalmasına rağmen stok yaptıkları için her kesime hitap etmeye devam ettiklerini aktardı. Şengöz, "Topu 70 lira, kilosu bin lira. Çok tercih ediliyor. Bu sene en çok talep sade ve çikolatalı dondurma, erik onlarla yarışma kıvamına geldi. Külahta tercih ediyoruz, üstüne tuz ile servis ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu deneyim, büyük farklılık oluşturdu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır