Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti

Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Gaziantep’i de kasıp kavuran çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su banyosu yaptırması sonucu yeniden canlandı. Yerde baygın halde yatan kuşa İtfaiye eri, eldiven giyerek, eline alıp, hortumu aldı. Su banyosu yaptırılan kuş, soğuk suyla kendine geldi.

Yeniden uçabilen kuş, daha sonra ait olduğu doğaya salındı.

Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

