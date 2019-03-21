Sıcaktan bunalan koala araç klimasıyla serinledi

Avustralya’da meydana gelen olay, aracın sürücüsü Tim Whitrow tarafından kayda alındı. Whitrow park halinde olan aracının kapısını açık bırakıp, araçtan bir süre ayrıldı. Geri döndüğünde ise aracının arka koltuğunda oturmakta olan bir koala ile karşılaştı.
Bir süre koalanın aracını terk etmesini bekleyen adam, havanın sıcak olmasından dolayı koalaya su ikram etti. Ardından sürücü, koalayı yakalayarak dışarı çıkarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Ön koltuğa geçip, bir süre daha aracın klimasıyla serinleyen koala bir süre sonra aracı terk etti. (DHA)
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