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Sıcaktan bunalan köpek süs havuzuna girdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son günlerde etkisini arttıran hava sıcaklığı nedeniyle, vatandaşlar parklara ve gölgelik yerlere akın ederken, köpekler de çareyi süs havuzlarında yüzmekte buluyor.

Meteoroloji verilerine göre 28 derece olan hava sıcaklıkları, şehir merkezindeki termometrelerde 32 dereceyi gösterdi. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği saatlerde şehir merkezine çıkan vatandaşlar sıcaklardan bunalınca kendilerini gölge yerlere bıraktı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda bir köpek, sıcaktan bunalarak kendini süs havuzuna attı. Havuzda yüzerek serinlemeye çalışan köpeği gören vatandaşlar ilgi göstererek, o anları cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşlar şaşırırken, bazıları da tebessüm etmekten kendilerini alamadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bandırma köpek serinleme

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