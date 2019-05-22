Sıcaktan bunalan köpek süs havuzuna girdi

Meteoroloji verilerine göre 28 derece olan hava sıcaklıkları, şehir merkezindeki termometrelerde 32 dereceyi gösterdi. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği saatlerde şehir merkezine çıkan vatandaşlar sıcaklardan bunalınca kendilerini gölge yerlere bıraktı.
Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda bir köpek, sıcaktan bunalarak kendini süs havuzuna attı. Havuzda yüzerek serinlemeye çalışan köpeği gören vatandaşlar ilgi göstererek, o anları cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşlar şaşırırken, bazıları da tebessüm etmekten kendilerini alamadı. (İHA)
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum