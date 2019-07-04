Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı

Sinop’ta sıcaktan bunalan bir yavru martı çeşmeden damlayan su damlacıklarıyla serinlemek istedi.
Durumu fark eden bir vatandaş, martının imdadına yetişti ve çeşmenin suyunu biraz daha açtı.
Yavru martı şırıl şırıl akan suda dakikalarca banyo yaptı.
(İHA)
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