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Sıcaktan bunalan martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor. Sinop'ta kaydedilen görüntülerde sıcaktan bunalan bir martı çeşmenin altında serinledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sinop’ta sıcaktan bunalan bir yavru martı çeşmeden damlayan su damlacıklarıyla serinlemek istedi.

Durumu fark eden bir vatandaş, martının imdadına yetişti ve çeşmenin suyunu biraz daha açtı.

Yavru martı şırıl şırıl akan suda dakikalarca banyo yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop martı

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