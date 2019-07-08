Sıcaktan bunalanlar parklara akın etti

Sıcaklığın gün içinde 41 dereceye ulaştığı kentte, bazı vatandaşlar da belediyelere ait havuzlarda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havada koyunlarını merada otlatmaya çalışan çobanlar da susayan hayvanlarına yanlarında taşıdıkları şişelerle su verdi.

Vatandaşlardan Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, havanın çok sıcak olması nedeniyle evde bunaldıklarını söyledi.

Ağaçların gölgesinde dinlenerek serinlemeye çalıştığını belirten Demir, "Balıklıgöl yeşil alan olduğu için birçok yere göre daha serin, bu nedenle burada vakit geçiriyorum." dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 40 derece civarına ulaşan sıcakta, özellikle çocuklar kentteki havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki havuza gelen çocuklardan Mehmet Taner, sıcaklardan bunaldıkları için arkadaşlarıyla suya girdiklerini söyledi.

Cuma Sarı da Kahramanmaraş'ın su zengini olmasına rağmen eğlenecek yerlerinin kısıtlı olduğunu, havuzlarda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

KİLİS

Kilis'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.