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Şifa arayanlar Keramet Ilıcası'na akın etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.06.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, suyunun şifalı olduğuna inanılan Keramet Ilıca Tesisleri, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Çevre kentlerden tesislere gelenler, sıcak suya girip, doğa harikası bölgede tatilin keyfini çıkardı.

Şifa arayanlar Keramet Ilıcası'na akın etti

İznik Gölü’nün 200 metre iç kesimlerde kalan Orhangazi Keramet Ilıca Tesisleri, 9 günlük bayram tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Doğal sit alanı kapsamında bulunan, zeytin bahçeleriyle çevrili ılıca, içerdiği zengin mineraller ve sodalı suyu ile cilt hastalıklarına şifa arayanların da uğrak yeri oldu.

TESİSLER YETERSİZ ELEŞTİRİSİ

Kayaların arasından çıkan suyun etrafında oluşan doğal havuzun derinliği 1-3 metre arasında değişiyor. Ziyaretçiler, havuzun yakınındaki tesiste, eşsiz doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Bayram tatilinde, şehrin gürültüsünden uzakta, büyük metropol şehirlere kısa mesafede yer alan ılıcaya gelenler, buranın hem şifalı suyu, hem de doğal güzelliğiyle önemli bir merkez olduğunu, ancak tesislerin yetersiz kaldığını belirtti.

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YAZ KIŞ ZİYARETÇİ AKINI

Keramet Ilıca Tesisleri hem yazın hem de kış aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Kayaların arasından çıkan 34 derece suya sahip ılıcada, vatandaşlar günübirlik tatil yapabiliyor.

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Bölgeye 9 günlük bayram tatili süresince İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere ilçe dışından binlerce tatilci akın etti. Tesiste, Keramet Köyü Kadınları Derneği tarafından açılan ve içerisinde el yapımı doğal ürünlerin satışının yapıldığı bir de pazar bulunuyor.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
keramet ılıcası bursa orhangazi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yahu keramet kaplıcaları bilmem kaç yüzyıldır orada duruyor.Bilmem kaç yüzyıldır yer altından fışkırıyor.şimdi mi kıymetli oldu?Yok yani orhangazi ve çevresini bilirimde o açıdan...
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