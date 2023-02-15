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Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi! Anında iyileştirir

15.02.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk suyu çorbası hastalık denildiğinde ilk akla gelen çorba oluyor. Anında iyileştirici gücü olan tavuk suyu çorbası sevilerek tüketiliyor. Anne elinden çıkmış gibi tavuk suyu çorbası tarifi arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi! Anında iyileştirir
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 50dk
Pişirme Süresi 50dk
Kalori/Porsiyon 161kal

Tavuk suyu ile yapılan çorbalar oldukça lezzetli oluyor. Şehriyeli tarifleri sevenlerin vazgeçilmezlerinden olan enfes çorba tarifi yemek davetlerinin yıldızı olarak görülüyor.

MALZEMELER

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 1 adet tavuk budu
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 6 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı tel şehriye
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Tavuk göğsünü ve budu, iri doğranmış kuru soğan ve tuz ile birlikte tencereye aktarın. Üzerine suyu da ekleyin ve orta ateşte kaynatın.
  • Pişen tavuk etlerini servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayıp tavuk etlerini didikleyin.
  • Çorbayı pişireceğiniz tencerede tereyağını eritin. Unu kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun.
  • Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunu, yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyip, kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.
  • Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, haşlayıp didiklediğiniz tavuk eti ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin.
  • Çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp, sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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