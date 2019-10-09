Şifa deposu kelle paça tarifi! Kelle paça faydaları

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yavaş yavaş hastalıklar da görülmeye başladı. Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar ise çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise özenle hazırlanan çorbalar da geliyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça, içenin hem içini ısıtıyor hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor.
Lezzetiyle de bilinen kelle paça çorbası, şifa deposu olarak gösteriliyor. Özellikle küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımları kullanılarak hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini de üstleniyor. İçerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini de güçlendiren kelle paça çorbası günün her saati tüketilebiliyor.
HAFTADA BİR KEZ İÇİLMELİ
Konya'da lokanta işleten ve her gün müşterileri için kelle paça çorbası hazırlayan İbrahim Talha Elden, kış aylarının yaklaşması sebebiyle kelle paça, ayak paça ve bunlar gibi sakatat çorbalarının tüketiminin arttığını söyledi. Elden, "Kış aylarında yine bağışıklık sistemini korumak, gripten, nezleden korunmak için de bu çorbaların tüketimi artmaktadır. Vatandaşlarımızın yine bu şekilde kelle paça ve ayak paça çorbalarını tüketmelerini tavsiye ederiz. Genellikle yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler bu çorbanın tüketimini daha fazla yapıyor. Küçük çocukların bu çorbayı tüketimi biraz daha az" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için en az haftada bir kere kelle paça çorbası tükettiklerini söyledi.
KELLE PAÇA TARİFİ
Malzemeler:
Bir kilo haşlanmış ve ayıklanmış kelle eti
2 adet haşlanmış ayak
2 adet yumurtanın sarısı
4 yemek kaşığı yoğurt
3 diş sarımsak
1/2 adet limonun suyu
Bir yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı tereyağı
2 litre su
Kelle paça çorbası yapılışı:
İlk olarak tereyağunu kızdırın ve unu kavurun.
Çırpma teliyle unu kavururken bir yandan tencereye suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Su kaynarken bir kasenin içinde yumurta sarılarını, yumurta suyunu ve yoğurdu çırpın.
Kaynayan suyun içinden bir kepçe alın ve yumurtalı karışımın içine koyarak hızlı bir şekilde karıştırın.
Kasedeki karışımı ise şimdi kaynayan suyun içine alın ve çorbayı bir yandan kesilmemesi için hızlı bir şekilde karıştırın.
Çorba kaynarken içine haşlanmış kelle etini, ayakları ve ezilmiş sarımsağı ilave edin.
Tuzunu da ekledikten sonra çorbayı 10 dakika kaynatın. Afiyet olsun.
KELLE PAÇA KALORİ ORANI
Bir kasesi 325 kaloridir. Yağ oranı yüksek bir çorbadır. Kalori oranı yüksektir fakat şifası fazladır. Haftada bir kez tek bir kase içerek porsiyon kontrolünü sağlayabilirsiniz.
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