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Şifacılık yaptığını iddia etti, herkesin içinde seans yaptı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor...

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Şifacılık yaptığını iddia eden Ünal Güner isimli adamın seans yaparken yayınladığı video gündem oldu. Güner'in seans ücreti ise dudak uçuklattı.

Ünal Güner adlı şifacı olduğunu iddia eden kişinin Bursa’da bulunan Emir Sultan Türbesi'nde gerçekleştirdiği seans sosyal medyaya gündem oldu. Kadın danışanıyla birlikte ruhani bir rahatlatmaya dair çalışma yaptı.

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FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

“Gelen dostlara ve aracılara selam olsun. Onlara akıtılan aktarılan güzellikler dillensin.” diyen Güner, evliyaların bir mesajı olduğunu ve aracılık yapacağını dile getirdi. Seans ücretinin ise 129 bin TL oldu ortaya çıktı.

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Ünal Güner’in 129 bin TL’nin bağışlanacağını açıkladığı vakfın da kendinin olduğu anlaşıldı.

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Sosyal medyada gelen yorumlar ise şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
şifa
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