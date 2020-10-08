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Şifasıyla bilinen sumak suyu tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği içeceklerden olan sumak suyunun faydalarını ve sumak suyu tarifini inceleyerek siz de kolayca yapabilirsiniz. Eğer direkt içmekten çekiniyorsanız salatalarınıza da katabilirsiniz.

Şifasıyla bilinen sumak suyu tarifi

Bilimsel olarak faydası kanıtlanan, vücut direncini artıran ve özellikle kilo kontrolü sağlayan sumak suyu sıklıkla merak edilir. Tıbbî açıdan idrar söktürme, toksik maddelerin vücuttan atılması ve mesanede iltihaplanma karşı savaştığı bilinen sumak, yıllardır alternatif tıbbın da odağındadır.

Ekşi bir tada sahip olan sumak, ülkemizde en çok Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüketilir. Tohumları baharat şeklinde kullanılan ve yemeklere lezzet katan sumak aynı zamanda çay olarak da tüketilir. Yabaniî otlar arasından toplanan sumak adlı meyve, güneşte kurutulduktan sonra toz haline getirilir ve baharat olarak yemekleri lezzetlendirir. Ekşi tadı sayesinde limon yerine de kullanılabilen sumak, en az limon kadar antioksidan yapıya sahiptir.

Düzenli olarak kullanıldığında vücuttaki bakteri ve virüslerin etkilerini de yok eden bu bitkinin suyunu her gün tüketebilirsiniz. En doğal ilaçlardan biri olan sumağı tüketmenin en kolay yolu suyunu hazırlamaktır. Sumak suyu yapımı oldukça kolay ve pratik olduğundan kolayca hazırlayabilir, istediğiniz anda tüketebilirsiniz.

Sumak Suyu Hazırlamak İçin Gereken Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı toz sumak
  • 1 bardak kaynamış su

Sumak Suyu Yapımı

  • Sumak suyu tarifi tıpkı poşet çay kullanma işlemlerine benzer. Öncelikle bir bardak su kaynatılır.
  • Kaynayan su, bardağa alınır ve içerisine bir tatlı kaşığı sumak atılır.
  • 15 dakika kadar demlenmesi için beklenir.
  • Demlenen sumak suyu ince bir tülbent ya da süzgeçle süzülerek sıvı kısmı tüketilir.

Sumak Suyu Nasıl İçilir?

Sumak suyu hazırlanışı bakımından oldukça kolay olsa da tüketimi bazı kişiler için zor olabilir. Tadı son derece ekşi ve keskin olan sumak suyunu direkt olarak içemezseniz, salatanızda sos şeklinde de tüketebilirsiniz. Dilerseniz limon koymanız gereken yemeklerde ekşi tat vermesi için de kullanabilirsiniz.

Zayıflamak İsteyenler Buraya: Sumak Suyu Kürü

Toz sumak suyu tarifi ve yapım aşamaları uyguladıktan sonra elde ettiğiniz suyu her gün düzenli şekilde tüketirseniz, kilo verme ve özellikle göbek yağlarından konusunda pek çok fayda görebilirsiniz.
Sumak suyu tarifi zayıflamak için tercih edilen etkili yollardan biridir. Demleme yolu ile elde edilen sumak suyu, erimesi biraz daha zor olan göbek yağları üzerinde etkilidir. Sumak suyunu yoğurt ile karıştırarak hem sağlığınıza hem de zayıflama sürecinize yatırım yapabilirsiniz.

Sumak suyu kürü nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, aslında ihtiyacınız olan iki temel malzeme vardır: Bir kase yoğurt ve demleme yoluyla elde ettiğiniz sumak suyu... Akşam yemeklerinden 1 saat sonra 1 kase yoğurt içerisine 4 yemek kaşığı sumak suyunu karıştırabilir ya da yoğurt ile birlikte sumak suyunu içerek tüketebilirsiniz. Yoğurt uzun süreli tokluk hissi verdiğinden, çabuk acıkmanızı da engeller. Bununla birlikte yoğurt bel ve basen bölgesindeki yağlarınızdan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olur. Sumak suyu ise şişkinlik sorununuzu yok ederken, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak metabolizmanızı hızlandırır. Sumak suyu kürü sayesinde ayda 7 kiloya kadar zayıflamanız mümkündür. Ancak ekşi bir tada sahip olan sumak suyunu tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmanız önerilir. Özellikle kronik mide rahatsızlığı olan kişilerin sumak suyu kürü yaparken dikkatli olması gereklidir.

Sumak Suyu Tüketmenin Faydaları

  • Sumak suyu, kandaki insülin oranını dengeleyici özelliğe sahiptir. Bu sayede yüksek tansiyon ve diyabet hastaları aşırıya kaçmadan tüketebilir. Miktar ayarlaması açısından bir doktora danışılmasında fayda vardır.
  • Sumak suyu, antioksidan özelliğe sahip olduğu için üst solunum yolu hastalıklarında görülen ani ateş yükselmesini düşürücü özelliğe sahiptir.
  • Her hafta 1 bardak olmak üzere tüketilecek olan sumak suyu, sinir sistemi üzerinde onarıcı etkiye sahiptir. Bununla birlikte stres, depresyon ve kronik yorgunluk gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.
  • İştahsızlık sorunu yaşayan çocuklar üzerinde de sumak suyunun yararlı etkileri bulunur. Ayda bir kez sumak suyundan birkaç kaşık içen çocukların vücut direnci artarken, iştahları da açıldığından sağlıklı beslenme süreçlerine katkı sağlanır.

Sumak Suyu Tüketirken Dikkat!

Sumak suyu her ne kadar pek çok rahatsızlık üzerinde yararlı olsa da aşırı tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabilir. Örneğin, mide asidik dengesi bozulabilir ya da idrar yapma esnasında yanmaya neden olabilir. İlk tüketimde rahatsızlık hissedilirse, tüketim sıklığı haftada 1 bardağa düşürülmelidir.
Tadı çok ekşi olduğu için yüksek tansiyon hastalarının ve ülseri olan kişilerin tüketmesi için uygun değildir. Öte yandan 150 çeşidi olan sumak bitkisinin sadece 2 çeşidi zehirsizdir. Bu nedenle sumağın satın alındığı yere dikkat edilmelidir.


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