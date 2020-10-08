Şifasıyla bilinen sumak suyu tarifi

Bilimsel olarak faydası kanıtlanan, vücut direncini artıran ve özellikle kilo kontrolü sağlayan sumak suyu sıklıkla merak edilir. Tıbbî açıdan idrar söktürme, toksik maddelerin vücuttan atılması ve mesanede iltihaplanma karşı savaştığı bilinen sumak, yıllardır alternatif tıbbın da odağındadır. Ekşi bir tada sahip olan sumak, ülkemizde en çok Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüketilir. Tohumları baharat şeklinde kullanılan ve yemeklere lezzet katan sumak aynı zamanda çay olarak da tüketilir. Yabaniî otlar arasından toplanan sumak adlı meyve, güneşte kurutulduktan sonra toz haline getirilir ve baharat olarak yemekleri lezzetlendirir. Ekşi tadı sayesinde limon yerine de kullanılabilen sumak, en az limon kadar antioksidan yapıya sahiptir. Düzenli olarak kullanıldığında vücuttaki bakteri ve virüslerin etkilerini de yok eden bu bitkinin suyunu her gün tüketebilirsiniz. En doğal ilaçlardan biri olan sumağı tüketmenin en kolay yolu suyunu hazırlamaktır. Sumak suyu yapımı oldukça kolay ve pratik olduğundan kolayca hazırlayabilir, istediğiniz anda tüketebilirsiniz.

Sumak Suyu Hazırlamak İçin Gereken Malzemeler 1 tatlı kaşığı toz sumak

1 bardak kaynamış su Sumak Suyu Yapımı Sumak suyu tarifi tıpkı poşet çay kullanma işlemlerine benzer. Öncelikle bir bardak su kaynatılır.

Kaynayan su, bardağa alınır ve içerisine bir tatlı kaşığı sumak atılır.

15 dakika kadar demlenmesi için beklenir.

Demlenen sumak suyu ince bir tülbent ya da süzgeçle süzülerek sıvı kısmı tüketilir. Sumak Suyu Nasıl İçilir? Sumak suyu hazırlanışı bakımından oldukça kolay olsa da tüketimi bazı kişiler için zor olabilir. Tadı son derece ekşi ve keskin olan sumak suyunu direkt olarak içemezseniz, salatanızda sos şeklinde de tüketebilirsiniz. Dilerseniz limon koymanız gereken yemeklerde ekşi tat vermesi için de kullanabilirsiniz. Zayıflamak İsteyenler Buraya: Sumak Suyu Kürü Toz sumak suyu tarifi ve yapım aşamaları uyguladıktan sonra elde ettiğiniz suyu her gün düzenli şekilde tüketirseniz, kilo verme ve özellikle göbek yağlarından konusunda pek çok fayda görebilirsiniz.

Sumak suyu tarifi zayıflamak için tercih edilen etkili yollardan biridir. Demleme yolu ile elde edilen sumak suyu, erimesi biraz daha zor olan göbek yağları üzerinde etkilidir. Sumak suyunu yoğurt ile karıştırarak hem sağlığınıza hem de zayıflama sürecinize yatırım yapabilirsiniz. Sumak suyu kürü nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, aslında ihtiyacınız olan iki temel malzeme vardır: Bir kase yoğurt ve demleme yoluyla elde ettiğiniz sumak suyu... Akşam yemeklerinden 1 saat sonra 1 kase yoğurt içerisine 4 yemek kaşığı sumak suyunu karıştırabilir ya da yoğurt ile birlikte sumak suyunu içerek tüketebilirsiniz. Yoğurt uzun süreli tokluk hissi verdiğinden, çabuk acıkmanızı da engeller. Bununla birlikte yoğurt bel ve basen bölgesindeki yağlarınızdan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olur. Sumak suyu ise şişkinlik sorununuzu yok ederken, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak metabolizmanızı hızlandırır. Sumak suyu kürü sayesinde ayda 7 kiloya kadar zayıflamanız mümkündür. Ancak ekşi bir tada sahip olan sumak suyunu tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmanız önerilir. Özellikle kronik mide rahatsızlığı olan kişilerin sumak suyu kürü yaparken dikkatli olması gereklidir.