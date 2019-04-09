Sıfır Bir 6. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Sıfır Bir yeni bölümler ne zaman başlıyor?

sezonun finalinde izleyicileri şoke edici bir gelişmeyle bırakan Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da", verdiği kısa aranın ardından 6. sezonuyla 8 Mayıs'ta BluTV ekranlarına geri dönüyor.
Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde Savaş ve arkadaşları ile illegal gruplar arasında mücadelenin çok daha çetin geçtiği sezon finalinde Savaş'ın vurulması akıllarda büyük bir soru işareti yarattı. Savaş'ın yaşadığının görüldüğü fragmanda Savaş ve arkadaşları, hem cezaevinde hem de Adana'nın sokaklarında mücadeleleri uğruna ölmeyi göze alacak.
Fonuna yerleştirdiği sokak kültürü ve kullandığı müzikleriyle de hikayesi ve oyunculukları kadar konuşulan Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisi, yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.
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