Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da 5. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman?

Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni sezonunun başlamasına sadece günler kaldı. 5.sezondan yayınlanan yeni fragmanında, Savaş ve diğerlerini hem demir parmaklıklar ardında hem de dışarıda zor günler beklediği görülüyor.

Gardiyanın göz açtırmayacağı, Hürriyet Mahallesi'nde tüm dengelerin alt üst olacağı dizinin yeni sezonunda herkes kendi canını ortaya koyarak bu savaşın içine girecek.

BluTV'nin, yayınlandığı ilk günden itibaren kısa sürede fenomene dönüşen dizisi Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da"nın yeni sezonu 23 Ocak'ta başlıyor.

