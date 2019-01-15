MAGAZİN

Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da 5. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2019 02:45 | Son Güncelleme

Seyircilerin, 5.sezonunun başlamasına gün saydığı Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni fragmanı, mücadelenin büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. BluTV'nin fenomen dizisi yeni bölümleri 23 Ocak'tan itibaren izleyicilerle buluşacak.

Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni sezonunun başlamasına sadece günler kaldı. 5.sezondan yayınlanan yeni fragmanında, Savaş ve diğerlerini hem demir parmaklıklar ardında hem de dışarıda zor günler beklediği görülüyor.

Gardiyanın göz açtırmayacağı, Hürriyet Mahallesi'nde tüm dengelerin alt üst olacağı dizinin yeni sezonunda herkes kendi canını ortaya koyarak bu savaşın içine girecek.

BluTV'nin, yayınlandığı ilk günden itibaren kısa sürede fenomene dönüşen dizisi Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da"nın yeni sezonu 23 Ocak'ta başlıyor.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Elimi Bırakma dizisinde sürpriz ayrılık!Elimi Bırakma dizisinde sürpriz ayrılık!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihi açıklandı!Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da sıfır bir adanada yeni sezon sıfır bir adanada yeni sezon tarihi sıfır bir adanada yeni sezon fragman

En Çok Okunan Haberler

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Ve ikna edildi! Terim'e ayrılma istediğini söyledi

Ve ikna edildi! Terim'e ayrılma istediğini söyledi

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elimi Bırakma dizisinde sürpriz ayrılık!

Elimi Bırakma dizisinde sürpriz ayrılık!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihi açıklandı! 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihi açıklandı!

Kadın dizisi bu akşam var mı? İşte Kadın 46. yeni bölüm fragmanı! 15 Ocak Salı Fox TV yayın akışı

Kadın'dan şok fragman! İşte yeni bölüm tarihi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm tarihi açıklandı! EDHO bu akşam var mı?

EDHO hayranlarının beklediği haber geldi!

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarına müjde! 17. yeni bölüm yayın tarihi açıklandı

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarına müjde!

Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma 29. yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma ekrana ne zaman dönüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.