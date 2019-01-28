Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da hayranlarına 6. sezon müjdesi!

sezonu yeni başlayan ve bu hafta Çarşamba günü yeni sezonun 2. bölümü yayınlanacak fenomen dizi Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" izleyicileri için hayat duruyor. Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde mücadelenin çok daha çetin geçtiği dizinin beşinci sezonu devam ederken Türkiye'nin en sevilen dijital platformundan müjdeli haber geldi. Savaş ve arkadaşlarını, 6'ncı sezonda da fırtınalı günler bekleyecek.

5'inci sezonun bitmesinden kısa bir süre izleyicilerle buluşacak ve çekimlerine başlanan 6'ncı sezon şimdiden merak uyandıracak.

Yansıttığı sokak kültürü ve yer verdiği müzikleriyle de pek çok yapıma göre bambaşka bir seyir keyfi sunan Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni bölümü Çarşamba günü blutv'de...

