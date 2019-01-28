Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da hayranlarına 6. sezon müjdesi!

5'inci sezonun bitmesinden kısa bir süre izleyicilerle buluşacak ve çekimlerine başlanan 6'ncı sezon şimdiden merak uyandıracak.
Yansıttığı sokak kültürü ve yer verdiği müzikleriyle de pek çok yapıma göre bambaşka bir seyir keyfi sunan Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni bölümü Çarşamba günü blutv'de...
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