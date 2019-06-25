MAGAZİN

Sıfır makyajlı Kim Kardashian

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Kim Kardashian bu akıma uydu.

Sıfır makyajlı Kim Kardashian

Kıyafetleri, makyajı ve tarzıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ailece çıktığı Kosta Rika tatilinde makyajsız görüntülendi.

Kardeşi Kourtney Kardashian ile birlikte akşam yemeğine çıkan Kim Kardashian, şık kıyafetiyle ama yalın ayak dolaşması ve makyajsız haliyle dikkat çekti.

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Her zaman bakımlı haliyle bilinen Kardashian'ın şık stiline rağmen makyajsız olması, dikkat çekmek için yeni bir yöntem olarak yorumlandı.

Kendi adına makyaj ürünleri markası da bulunan 38 yaşındaki Kardashian, makyaj stiliyle hayranlarının beğenisini kazanıyor.

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Kim Kardashian Kim Kardashian makyaj

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