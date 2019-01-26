Sıfır otomobil almak isteyenler acele edin!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurlarının hızlı bir şekilde artması en çok teknoloji ve otomotiv sektörünü etkilemişti. Döviz kurunun artmasına paralel olarak, kredi faizleri de yükselince sıfır otomobil almak hayli masraflı bir hal almıştı.
Sektörün iyiden iyiye çıkmaza girmesi bazı radikal kararların alınmasına neden oldu. İlk olarak motor hacmine göre alınan ÖTV oranları yeniden düzenlendi. Böylece sıfır otomobil fiyatları bir nebze aşağı çekildi.
Bu yeterli olmayınca hurda teşviki adı altında yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında üreticiler 10 bin ile 15 bin TL’ye varan indirimler sağladılar. Fakat bu kampanya da satışların artmasında fazla etkili olamadı.
Son çare olarak ÖTV indirimine gidildi. ÖTV indiriminden önce fiyatı 100.000TL seviyelerinde olan otomobiller bir anda 70.000TL civarında satılmaya başlandı. Hal böyle olunca sektördeki hareketlilik de arttı.
ÖTV indirimi tekrardan uzatılacak mı?
Normalde ilk ÖTV indirimi Aralık ayının sonuna kadar uygulanacaktı. Fakat otomotiv sektörünün yeniden daralma riski ile karşı karşıya olması, bu indirimin uzatılmasına zemin hazırladı.
Maliye Bakanlığı, Aralık ayının sonlarına doğru ÖTV indiriminin 3 ay daha uzatılacağını açıklamıştı. Yani ÖTV indirimi Mart ayının sonuna kadar devam edecek.
Şu aralar otomobil üreticilerinin de yüzde 0 faiz gibi teşvik edici kampanyaları mevcut. Peki bu kampanyalar ve ÖTV indirimi ne kadar daha devam edecek?
Genel olarak sıfır otomobil alanların aklında aynı soru var. ÖTV indirimi tekrardan uzatılacak mı?
Açık konuşmak gerekirse bu konu hakkında henüz hükümetten net bir açıklama gelmiş değil. Otomobil üreticileri genel olarak ÖTV indiriminin kalıcı olmasını ya da yıl sonuna kadar uzatılmasını istiyor. Bu pek de gerçekçi bir istek değil. Belki ÖTV indirimi bir süre daha uzatılabilir fakat kalıcı hale gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
Sıfır otomobil alacakların acele etmesi gerekiyor
Tabi ki bir de şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Malum Mart ayında yerel seçimler var. Seçimler sonrasında ülke nasıl bir ruh hali içerisine girer, şimdilik pek bilinmiyor. Yani seçimler sonrasında ÖTV indirimi bir kez daha uzatılmayabilir.
Öte yandan bu indirim olmazsa otomobil sektörünün tekrardan dar boğaza gireceği gerçeğini de inkar edemeyiz. Çünkü döviz kuru hala istenilen seviyelere düşmüş değil. Düşme ihtimali de pek yok gibi.
Dolayısıyla yakın gelecekte otomobil fiyatlarının ucuzlamasını beklemek doğru olmaz. İşte tüm bu sebeplerden ötürü sıfır otomobil alacakların biraz acele etmeleri gerekiyor. Mart ayı sonrasında ÖTV indirimi tekrardan uzatılmazsa bugün 70.000 TL olan bir otomobil için 90.000TL ya da daha fazla bir ücret ödemeniz gerekebilir. Tabi ki yine de tercih sizin.
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