Sıfır otomobil almak isteyenler acele edin!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurlarının hızlı bir şekilde artması en çok teknoloji ve otomotiv sektörünü etkilemişti. Döviz kurunun artmasına paralel olarak, kredi faizleri de yükselince sıfır otomobil almak hayli masraflı bir hal almıştı.

Sektörün iyiden iyiye çıkmaza girmesi bazı radikal kararların alınmasına neden oldu. İlk olarak motor hacmine göre alınan ÖTV oranları yeniden düzenlendi. Böylece sıfır otomobil fiyatları bir nebze aşağı çekildi.

Bu yeterli olmayınca hurda teşviki adı altında yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında üreticiler 10 bin ile 15 bin TL’ye varan indirimler sağladılar. Fakat bu kampanya da satışların artmasında fazla etkili olamadı.

Son çare olarak ÖTV indirimine gidildi. ÖTV indiriminden önce fiyatı 100.000TL seviyelerinde olan otomobiller bir anda 70.000TL civarında satılmaya başlandı. Hal böyle olunca sektördeki hareketlilik de arttı.

ÖTV indirimi tekrardan uzatılacak mı?



Normalde ilk ÖTV indirimi Aralık ayının sonuna kadar uygulanacaktı. Fakat otomotiv sektörünün yeniden daralma riski ile karşı karşıya olması, bu indirimin uzatılmasına zemin hazırladı.